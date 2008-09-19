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۲۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بهره برداری از ساختمان جدید دانشکده فنی دانشگاه اراک در سال تحصیلی جدید

بهره برداری از ساختمان جدید دانشکده فنی دانشگاه اراک در سال تحصیلی جدید

ساختمان جدید دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک به گفته رئیس این دانشگاه در آستانه بهره برداری قرار دارد.

ملک سلیمانی مهرنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: در سفر اول هیئت دولت به استان مرکزی کمک قابل توجهی به دانشگاه اراک برای توسعه فضای آموزشی این دانشگاه شد.

وی از پروژه های عمرانی سازمان مرکزی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به عنوان دیگر پروژه های عمرانی در دست ساخت دانشگاه اراک نام برد.

رئیس دانشگاه اراک افزود: دانشگاه اراک به لحاظ اعتبارات دارای 25 میلیارد و 200 میلیون تومان پروژه عمرانی است که بخشی از آن از طریق کمکهای استانی و درآمدهای اختصاصی پیگیری و بخشی نیز از طریق اعتبارات عمومی دولت در بخش عمرانی فراهم می شود.

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه اراک در حالی خبر از بهره برداری ساختمان جدید دانشکده فنی مهندسی این دانشگاه می دهد که اردیبهشت ماه سال گذشته مسئول یکی از تشکلهای دانشجویی دانشگاه اراک به مهر اعلام کرد: ساختمان فعلی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک پیش از آنکه کاربری دانشگاهی داشته باشد یک زندان بوده است.

رئیس دانشگاه در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی در حضور وزیر علوم و در جمع دانشجویان قول داد که تا مهر سال 85 ساختمان جدید دانشکده فنی را در پردیس سردشت دانشگاه اراک افتتاح کند اما این قول هنوز عملی نشده است.

کد مطلب 750725

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