  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

همزمان با جشن شکوفه ها؛

یک میلیون و 200 هزار کلاس اولی امروز به مدرسه رفتند

یک میلیون و 200 هزار کلاس اولی امروز به مدرسه رفتند

یک میلیون و 200 هزار دانش آموز کلاس اولی صبح امروز به مدرسه رفتند و با شرکت در جشن شکوفه ها سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش خلاقیت و نوآوری دوره پیش دبستانی و ابتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز 62 هزار و 699 دبستان ابتدایی میزبان کلاس اولی هایی بود که همراه با والدینشان برای شرکت در جشن شکوفه ها به مدرسه آمده بودند.

همچنین امروز کلاس اولی های استثنایی نیز در شهر تهران به مدرسه رفتند تا همچون دیگر همسالان خود آغاز بهار تعلیم و تربیت را جشن بگیرند.

"سید انسیه جوادی" رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به مهر گفت: نزدیک به هزار و 115 دانش آموز پایه کلاس اول استثنایی  برای شرکت در جشن شکوفه ها به مدارس خود رفتند.

همچنین امروز در یک هزار و 600 دبستان ابتدایی شهر تهران از  100 هزار کلاس اولی با گل و شیرینی استقبال شد.

لازم به ذکر است، 14 میلیون دانش آموز نیز دوم مهر ماه  سال تحصیلی جدید خود را آغاز می کنند.

کد مطلب 750729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها