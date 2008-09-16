یک میلیون و 200 هزار کلاس اولی امروز به مدرسه رفتند

مدیرکل آموزش و پرورش خلاقیت و نوآوری دوره پیش دبستانی و ابتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز 62 هزار و 699 دبستان ابتدایی میزبان کلاس اولی هایی بود که همراه با والدینشان برای شرکت در جشن شکوفه ها به مدرسه آمده بودند.

همچنین امروز کلاس اولی های استثنایی نیز در شهر تهران به مدرسه رفتند تا همچون دیگر همسالان خود آغاز بهار تعلیم و تربیت را جشن بگیرند.

"سید انسیه جوادی" رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به مهر گفت: نزدیک به هزار و 115 دانش آموز پایه کلاس اول استثنایی برای شرکت در جشن شکوفه ها به مدارس خود رفتند.

همچنین امروز در یک هزار و 600 دبستان ابتدایی شهر تهران از 100 هزار کلاس اولی با گل و شیرینی استقبال شد.

لازم به ذکر است، 14 میلیون دانش آموز نیز دوم مهر ماه سال تحصیلی جدید خود را آغاز می کنند.