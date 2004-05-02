زمان قطعي پرداخت باقيمانده پاداش بازنشستگان مشخص نيست

محمد رضا واعظ مهدوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : تعيين تعداد بازنشستگان و همچنين مقدار پاداشي كه بايد به عنوان مابقي به آنان پرداخت شود به زمان لازم نياز دارد و به زودي امكان پذير نيست.

وي با اشاره به اينكه تامين اعتبار لازم براي پرداخت پاداش بازنشستگان نياز به زمان دارد ، گفت : در صورتيكه اعتبار لازم در اين خصوص فراهم شود سازمان مديريت و برنامه ريزي اين اعتبار را براي پرداخت مابقي پاداش بازنشستگان در اختيار سازمان بازنشستگي كشوري قرار خواهد داد.

معاون امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اينكه تعدادي از بازنشستگان هنوز موفق به دريافت نيمي پاداش پايان خدمت خود نشده اند ، اظهار كرد : بودجه لازم به تمامي استانها حواله شده اما به علت اينكه برخي استانها به سيستم مكانيزه مجهز نيستند امكان پرداخت هنوز فراهم نشده كه به زودي سعي خواهد شد به طرق مختلف اين امر صورت گيرد.