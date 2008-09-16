اسرائیل بزرگترین تهدید کننده لبنان/لزوم استفاده از تجارب مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، میشل سلیمان لحظاتی پیش در سخنانی که از شبکه های مختلف لبنانی و منطقه ای به طور مستقیم پخش می شد، گفت : آشتی و گفتگو تنها راه دستیابی به توافق میان طرفهای مختلف و تقویت قدرت دولت است.



رئیس جمهوری لبنان تاکید کرد: خطرات بزرگی همچنان در کمین لبنان است، و اسرائیل همچنان بزرگترین منبع خطر و تهدید برای کشور ما است و این رژیم همچنان تصمیمات خصمانه بر ضد لبنان برای ضربه زدن به آن می گیرد و این نشان دهنده پافشاری این رژیم بر تجاوزگری و تداوم بی اعتنایی به قوانین و قطعنامه های بین المللی و ادامه اشغالگر مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا و بخش شمالی روستای غجر است.



وی خاطر نشان کرد : دفاع از لبنان، حق ملت و مقاومت و ارتش است و من اطمینان کامل دارم که می توانیم با وضع یک استراتژی دفاعی مبتنی بر نیروهای مسلح و بهره گیری از توانمندی و تجارب مقاومت، از کشور خود در برابر مخاطرات و تهدیدها دفاع کنیم.



میشل سیلمان تصریح کرد : هیچ راهی در برابر ما جز اینکه با آشتی و وحدت در برابر دشمنان ایستادگی کنیم، وجود ندارد.



وی افزود : ما کشور کوچکی هستیم و باید یکپارچه و متحد باشیم.



سیلمان با اشاره به اینکه، گفتگوهای ملی از سال 2006 به درخواست نبیه بری رئیس پارلمان لبنان آغاز شد و توانست درباره مسائل متعددی توافق به دست آید.



وی افزود : طرفهای متعددی ضرورت بررسی استراتژی دفاعی لبنان را مورد تاکید قرار داده اند و بسیاری دیگر مسائل دیگری را همزمان با استراتژی دفاعی مطرح کردند.



سلیمان گفت : باید استراتژی دفاعی مبتنی بر نیروهای مسلح و استفاده از توانمندی و امکانات مقاومت ایجاد کنیم.



رئیس جمهوری لبنان، انجام گفتگو و حل اختلافات را تنها راه خنثی کردن تلاشها و طرحهایی دانست که هدف از آن ضربه زدن به وحدت و ثبات و حاکمیت لبنان است.



میشل سلیمان گفت : پذیرش گفتگو به معنای این است که همه مسائل را می توان با آن حل کرد؛ و تنها چیزی که ممنوع است، شکست و رسیدن به بن بست است.