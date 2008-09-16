بررسی مسائل معاصر حقوق اسلامی در دانشگاه ملبورن

مرکز جامعه و حقوق اسلامی در سال 2005 در دانشکده حقوق دانشگاه ملبورن تأسیس شد. با درنظر گیری رویدادهای جهانی طی چند سال اخیر، اسلام و مطالعات اسلامی مورد توجه چشمگیری قرار گرفته است. این مرکز قصد دارد تحقیقات اسلامی و پروژه‌های آموزشی سراسر این دانشگاه به‌ویژه آن بخش از موضوعاتی را که به مسائل حقوقی معاصر اسلامی پرداخته مورد حمایت قرار داده و انجام این نوع تحقیقات را تسهیل کند.

این مرکز با رویکرد " قانون در مفهوم" این موضوعات را مورد توجه قرار داده و قصد دارد به اصلاح درک جامعه استرالیا از اسلام و قانون اسلامی در چارچوب دانشگاه و جامعه گسترده تر استرالیا بپردازد.

مرکز جامعه و حقوق اسلامی با هدف تحکیم حمایت از برنامه‌های تحقیق محور اسلامی در دانشگاه، توسعه قدرت تحقیق و کارشناسی در یکی از عرصه های مهم تفکر معاصر اسلامی تأسیس شده است.

برنامه‌های اسلامی که در دانشگاه ملبورن وجود دارد در سطح ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.ارتباط این برنامه‌ها برحسب توجه این مرکز دانشگاه را قادر می‌سازد حضور خود را در این عرصه تقویت کند و این برنامه‌ها را به روشی هدفمندتر سازمان دهی کرده و توسعه دهد.

ترویج رویکردهای میان رشته ای به درک موضوعات حقوق اسلامی معاصر در دانشگاه ملبورن با تمرکز ویژه بر عرصه‌هایی چون حقوق بشر، تکثرگرایی، روابط بین ادیان از جمله اهدافی است که این مرکز دنبال می‌کند.

جذب محققان و کارشناسان در مطالعه موضوعات حقوق اسلامی معاصر در بالاترین سطح اهمیت و عمل کردن به عنوان یک مرکز کارشناسی در رابطه با موضوعات اسلامی، حقوقی، جوامع اسلامی در دوران مدرن ، ارائه واحدهای کوتاه مدت برای پیشبرد درک جامعه استرالیا از اسلام ، قانون اسلامی و جوامع اسلامی از دیگر فعالیتهای این مرکز به شمار می رود.

ریاست این مرکز بر عهده پرفسور تیم لیندزی است که ریاست مرکز حقوق آسیاسی در دانشکده حقوق ملبورن را نیز برعهده دارد. این مرکز همچنین سالانه فعالیتهای منظمی برگزار می کند که در آن میان می توان به همایش دانشجویان مقطع لیسانس، برگزاری همایشهای عمومی، انتشار کتاب و مجلات اشاره کرد. همچنین دانشمندان و علمای برجسته بین المللی نیز به عنوان مهمان به این مرکز دعوت می‌شوند.