فروش کلیه خوابگاههای ملکی دانشگاه اراک

ملک سلیمانی مهرنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: کلیه خوابگاههایی که تملکش با دانشگاه است برای فروش گذاشته شده اند و برای این کار مجوزهای لازم اخذ شده است. همچنین همزمان با فروش خوابگاههای فعلی، عملیات ساخت خوابگاههای جدید در محلی نزدیک به دانشکده ها و داخل پردیس دانشگاه شروع می شود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که خوابگاههای جدید در پردیس دانشگاه اراک آماده بهره برداری نشوند خوابگاههای فعلی دانشگاه تخلیه نمی شوند.

به گفته رئیس دانشگاه اراک ظرفیت اسکان در خوابگاههایی که در دانشگاه اراک احداث می شوند خیلی بیشتر از ظرفیت خوابگاهی فعلی دانشگاه است.

وی با بیان اینکه خوابگاههای دانشگاه اراک در سطح شهر پراکنده هستند، خاطرنشان کرد: این تصمیم تا پنج سال آتی کاملا عملیاتی می شود و خوابگاههای دخترانه و پسرانه در سایتهای مخصوص خود در پردیس دانشگاه احداث می شوند.