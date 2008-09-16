سالانه 3 میلیون نفر به علت ایدز و مالاریا جان خود را از دست می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش 2008 آرمان های توسعه هزاره سازمان ملل متحد، با وجود اینکه بیشتر کشورهای جهان سعی می کنند به آرمان 6 توسعه هزاره یعنی مبارزه با گسترش ایدز ، مالاریا و سایر بیماریها دست یابند، اما هنوز روزانه 7 هزار و 500 نفر از مردم جهان به اچ آی وی ( ویروس ایدز) مبتلا می شوند و 5 هزار و 500 نفر نیز جان خود را به دلیل ایدز از دست می دهند.

این گزارش برای اجلاس عالیرتبه آرمانهای توسعه هزاره تهیه شده که قرار است در مقر سازمان ملل در 25 سپتامبر 2008 برابر با 4 مهرماه 1387 برگزار شود. در این نشست نمایندگان کشورهای عضو، پیشرفت در زمینه 8 آرمان توسعه هزاره را بررسی می نمایند.

در این گزارش آمده است: تعداد افرادی که ناقل اچ آی وی هستند از 29 میلیون و 500 هزار نفر در سال 2001 به 33 میلیون نفر در سال 2007 افزایش یافته که اکثریت آنان در منطقه جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند، جایی که زنان در سال 2007 معادل 60 درصد بزرگسالانی را تشکیل می دهند که ناقل اچ آی وی هستند.

در گزارش سازمان ملل آمده است: مالاریا سالانه جان یک میلیون انسان را می گیرد و 80 درصد آنان را کودکان زیر 5 سالی تشکیل می دهند که ساکن منطقه جنوب صحرای آفریقا هستند . هر ساله در جهان بین 350 میلیون تا 500 میلیون مورد مالاریا گزارش می شود.

تقریبا 250 میلیون پشه بند برای مقابله با مالاریا برای پوشش 80 درصدی در منطقه جنوب صحرای آفریقا نیاز است . امروز بودجه ارائه شده تنها برای تهیه 10 میلیون پشه بند کافی است یعنی کمتر از نیمی از نیاز واقعی به آن .

شایان ذکراست، رهبران جهان از تمامی کشورها در سال 2000 در اجلاس هزاره مجمع عمومی سازمان ملل حاضر بودند و اعلامیه هزاره متحد را به تصویب رساندند ، سندی که هشت آرمان از آن برگرفته شده و تعهد گردیده تا سال 2015 تمامی کشورهای جهان به آنها دست یابند ، این آرمانها عبارتند ار : ریشه کنی گرسنگی و فقر شدید ، تحقق آموزش ابتدایی همگانی ، ارتقای برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با گسترش ایدز ، مالاریا و سایربیماری ها ، حصول اطمینان از پایداری محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.