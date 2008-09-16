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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۸

30 پایگاه در استان مرکزی ثبت نام از حامیان کودکان بی سرپرست را آغاز کردند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد استان مرکزی گفت: 30 پایگاه امداد استان مرکزی ثبت نام از حامیان کودکان بی سرپرست را از امروز آغاز کرد.

علیرضا چگینی گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اعلام این خبر افزود: این پایگاهها از 15 تا 21 ماه مبارک رمضان آماده ثبت نام داوطلبان حمایت از کودکان بی سرپرست و ایتام هستند.

وی با اشاره به اینکه، این طرح برای حمایت از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال است، خاطر نشان کرد: داوطلبان حمایت با پرداخت ماهیانه  15 هزار تومان، می توانند یک یا چند کودک را حمایت مادی و معنوی کنند.

چگینی گفت: اکنون چهار هزار و 712 نفر از خیرین و نیکوکاران استان حمایت از چهار هزار و 162 نفر از ایتام را بر عهده دارند و در سال گذشته بیش از هشت میلیارد و380 میلیون ریال از سوی حامیان به این کودکان کمک شد.

وی در ادامه از اجرای اطعام محرومین در شهرهای استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از پنج هزار سبد غذایی درشهرهای محلات و تفرش توزیع شده است.

چگینی اضافه کرد: علاوه بر اقدامام انجام شده مسئولان استان در طرحی به دیدار بیش از 1800 خانواده تحت پوشش این نهاد می روند و از آنان دلجویی به عمل می آورند.

وی افراد تحت پوشش این نهاد را بیش از 80 هزار نفر خواند.

کد مطلب 750752

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