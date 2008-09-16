قیمت بلیت اتوبوس در تبریز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، دکتر حبیب شیری آذر ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه اخیر شورای شهر لایحه شهرداری مبنی بر افزایش 20 درصدی قیمت بلیط اتوبوس های عادی و بخش خصوصی شرکت واحد مطرح شد و اعضای حاضر بر افزایش این قیمت اجماع و توافق کردند.

وی با اعلام اینکه اجماع اعضا بر افزایش قیمت بلیت اتوبوس به معنی تصویب آن نیست، خاطرنشان کرد: این لایحه به دلیل اتمام وقت جلسه اخیر پس از اجماع اکثریت اعضا جهت تصویب نهایی به جلسه هفته آینده شورا احاله شد تا یکشنبه آینده در خصوص این لایحه تصمیم گیری شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به جزئیات این لایحه گفت: بر اساس بند نخست این لایحه ، شهرداری قیمت 500 ریالی برای بلیت اتوبوس های عادی و بخش خصوصی پیشنهاد داده است که در صورت تصویب نهایی شورا، این تعرفه از اول مهرماه اجرایی خواهد شد.

دکتر شیری آذر افزود: همچنین به موجب بند دوم لایحه مذکور، شهرداری خواستار تعیین قیمت 1500 ریالی برای جابجایی مسافران از طریق بی آر تی شده است که این مبلغ با پیشنهاد اعضای شورا به هزار ریال کاهش داده شد.

وی در عین حال تصریح کرد: این لایحه علیرغم اجماع اکثریت اعضای شورا به دلیل اتمام وقت جلسه به نشست آتی شورای شهر احاله شد تا در خصوص تصویب نهایی آن تصمیم گیری شود.

سخنگوی شورای شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر مصوبات این هفته شورا خاطرنشان کرد: تصویب کمک 150 میلیون ریالی شهرداری به نمایشگاه قرآنی و مسابقات قرائت قرآن استان ویژه ماه مبارک رمضان از دیگر تصمیمات شورای شهر بود.

وی افزود: علاوه بر این و در ادامه برپایی سلسله نشست های شورا با مسئولان و مدیران استانی، اعضای شورای شهر این هفته با دعوت از رئیس شورای تعزیرات آرد و نان فرمانداری و مدیر کل غله استان به بررسی مشکلات مربوط به نان در تبریز پرداختند و خواستار رسیدگی این مسوولان به مشکلات موجود شدند.

شیری آذر تصریح کرد: در این جلسه اعضای شورا بر ضرورت برخورد قاطع تعزیرات با واحدهای متخلف ، لزوم افزایش نظارت های موردی، کنترل مستمر کیفیت آرد و نان از مبدأ تا عمل آوری نهایی و تلاش برای بهبود کیفیت نان استحصالی از طریق روش های غنی سازی آرد تأکید کردند.