به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این نمایشگاه "برگمان در تصاویر: برندگان جایزه نوبل یک کارگردان پیدا می‌کنند" نام دارد و از 21 سپتامبر (31 شهریور) تا 18 ژانویه (29 دی) برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه آثار هفت عکاس به نمایش گذاشته می‌شود. برگمان در دوران کاری خود نمایشنامه‌های تعدادی از برندگان جایزه نوبل ادبیات از جمله پار لاگرک‌ویست، آلبر کامو، لوئیجی پیراندلو، هری مارتینسن و یوجین اونیل را به صحنه برد.

در نمایشگاه "برگمان در تصاویر" عکس‌‌هایی از او سر صحنه فیلمبرداری فیلم‌های سینمایی نیز به نمایش گذاشته شده است. همزمان با برپایی این نمایشگاه کتاب "کارگردان برگمان" نیز به طور همزمان در سوئد، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان منتشر می‌شود.

این کتاب شامل بیش از 100 عکس از برگمان حین کار یا در موقعیت‌های شخصی است. کتاب "کارگردان برگمان" حاصل کار پل دانکن روزنامه‌نگار بریتانیایی و بنگت وانسلیوس عکاس سوئدی و یکی از همکاران همیشگی برگمان است.

برگمان ژوئیه 2007 در 89 سالگی در جزیره فارو درگذشت. او خالق فیلم‌هایی چون "میان‌پرده تابستانی"، "مهر هفتم"، "توت‌فرنگی‌های وحشی"، "همچون در یک آینه"، "سونات پائیزی" و "فانی و الکساندر" است.