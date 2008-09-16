کتابخانه تخصصی خیمه های معرفت در کردستان افتتاح شد

محمد رشید نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: کتابخانه تخصصی خیمه های معرفت ویژه دانش آموزان عضو انجمن های اسلامی با بیش از 3000 جلد کتاب و به منظور ارتقای سطح فعالیت های خیمه های معرفت در اتحادیه استان افتتاح شد.

وی ادامه داد: با مساعدت های دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و در راستای افتتاح کتابخانه های تخصصی ویژه خیمه های معرفت در استان ها، کتابخانه تخصصی خیمه های معرفت انجمن اسلامی دانش آموزان کردستان در سنندج و در دفتر اتحادیه استان و همزمان با ایام ماه مبارک رمضان آغاز به کار کرد.

مسئول اتحادیه انجمن ها ی اسلامی دانش آموزان کردستان خاطر نشان کرد: خیمه های معرفت با برپایی کلاس های فرهنگی مذهبی و در راستای زنده کردن هویت ایرانی اسلامی دانش آموزان و آرمان های انقلاب اسلامی و سند چشم انداز ایران اسلامی حرکتی خود جوش از انجمن های اسلامی دانش آموزان در مدارس را شروع کرده است.

وی عنوان کرد: این حرکت ارزشمند در راستای رشد و تعالی و بالا بردن سطح اطلاعات علمی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی دانش آموزان فعال در انجمن های اسلامی این کتابخانه ها در سراسر کشورراه اندازی شده است.

نریمانی افزود: این کتابخانه تخصصی با بیش از 3000 جلد کتاب افتتاح شده است و در آینده نزدیک نیز بر تعداد کتاب های موجود در آن افزوده خواهد شد و سعی بر آن است که در شهرستان های استان نیز کتابخانه ویژه خیمه های معرفت را راه اندازی کنیم.

خیمه های معرفت ویژه دانش آموزان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی با برگزاری کلاس های مختلف در زمینه های فرهنگی و مذهبی در راستای هویت یابی دانش آموزان عضو خدمات شایان توجهی را ایفاد کرده است و بیش از 12 هزار نفر از دانش آموزان عضو انجمن های اسلامی دانش آموزان کردستان از برنامه های خیمه های معرفت استفاده می کنند.