موزه مردم ‌شناسی در سرایان راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس زاده، ظهر امروزدر مراسم افتتاح این موزه اظهار داشت: این بنا در سال گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال خریداری شده است.
به گفته وی، خانه تاریخی یزدانی دارای فضاهایی شامل ایوان ورودی، حیاط درونی، ایوان اصلی، شاه نشین، گنبدخانه، اتاقهای اطراف حیاط و مطبخ است که تزئینات آن شامل گچبری و رسمی بندی در داخل ایوان است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اظهار داشت: در آینده نیز کار مرمت این بنا آغاز و در صورت اختصاص اعتبارات اقدامات مرمتی لازم در این بنا انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت مردم شهرستان سرایان و جمع آوری وسایل مورد نیاز برای راه اندازی موزه، بتوانیم هرچه سریع تر شاهد ایجاد موزه مردم شناسی در شهرستان سرایان باشیم.
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