موزه مردم ‌شناسی در سرایان راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس‌ زاده، ظهر امروزدر مراسم افتتاح این موزه اظهار داشت: این بنا در سال گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال خریداری شده است .

به گفته وی، خانه تاریخی یزدانی دارای فضاهایی شامل ایوان ورودی، حیاط درونی، ایوان اصلی، شاه‌ نشین، گنبدخانه، اتاق‌های اطراف حیاط و مطبخ است که تزئینات آن شامل گچبری و رسمی ‌بندی در داخل ایوان است .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اظهار داشت: در آینده نیز کار مرمت این بنا آغاز و در صورت اختصاص اعتبارات اقدامات مرمتی لازم در این بنا انجام می شود .

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت مردم شهرستان سرایان و جمع ‌آوری وسایل مورد نیاز برای راه ‌اندازی موزه، بتوانیم هرچه سریع‌ تر شاهد ایجاد موزه مردم‌ شناسی در شهرستان سرایان باشیم.