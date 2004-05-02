باستاني كاران جانباز و معلول وارد گود مي شوند

به گزارش خبرنگار" مهر" مسابقات قهرماني كشورورزش باستاني دوازده گانه انفرادي (ميانداري) به مناسبت گراميداشت هفته وحدت وتحت عنوان مرحوم ابراهيم زينعلي (مرشد ورزش جانبازان ومعلولين) طي روزهاي 16 و17 و18 ارديبهشت ماه سال جاري با شركت ورزشكاراني ازاستانهاي تهران، لرستان، مازندران، كرمانشاه، چهارمحال وبختياري، اصفهان وايلام درسالن مجموعه ورزشي مركزتربيت معلم شهيد چمران برگزارخواهد شد كه مراسم اختتاميه آن همزمان با ميلاد با سعادت حضرت رسول (ص) از ساعت 16 الي 18 درزورخانه جماران( شهيد اژدري) طي مراسم ويژه اي به پايان خواهد رسيد.