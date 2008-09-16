وی درباره حضور در فیلم سینمایی "آتش سبز" به خبرنگار مهر گفت: این تجربه برای من قصه اشکها و لبخندها بود. زمانی که همکاری با محمدرضا اصلانی پیشنهاد شد به دلیل علاقه به آثار این کارگردان خوشحال شدم و با اشتیاق به پروژه پیوستم. قرار بود به عنوان مدیر هنری در فیلم حضور داشته باشم، طراحی صحنه را انجام دهم و طراحی لباس زیر نظر من انجام شود.
مهرجویی ادامه داد: شعله نوابتهرانی هم که یکسال قبل از آغاز کار به گروه ملحق شده بود قرار بود زیر نظر من طراحی لباس کند. اما در طول کار نتوانست از عهده وظایفش برآید و استعفا کرد و از پروژه خارج شد. پس از انصراف وی وظیفه طراحی لباس هم به عهده من بود و در شرایط دشوار سه ماه کار بیوقفه در کنار دستیارانم انجام دادم تا فیلم به پایان رسید.
این طراح باسابقه سینما افزود: در این مدت من و اصلانی کنار هم منابع موجود را مطالعه کردیم. تجربه و دانش من و اطلاعات کامل اصلانی و احاطه او به گذشته کمک کرد کار در فضایی حرفهای انجام شود. اما متاسفانه تهیهکننده وقتی طراحی صحنه و لباس "آتش سبز" در جشنواره مورد توجه قرار گرفت، نام نوابتهرانی را کنار نام من آورد.
مهرجویی گفت: تعجب میکنم اصلانی درباره این حرکت با توجه به آگاهی از مراحل طراحی صحنه و لباس پروژه سکوت کرد. در حالی که در طراحی صحنه نوابتهرانی دخالت نداشت و در بخش لباس هم فقط یکماه همکاری کرد. این بیانصافی و بیعدالتی در حق من تجربه خوش همکاری با اصلانی را کمرنگ کرد.
طراح صحنه و لباس فیلم سینمایی "آتش سبز" تاکید کرد: از زمان جشنواره تاکنون بارها درباره این ماجرا با رسانهها و سایر نهادهای مرتبط صحبت کردهام، اما شکایت من به جایی نرسیده است. حتی انجمن طراحان فیلم هم برای احقاق حقوق حرفهایام در این پروژه از من حمایت نکرد. تکرار جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس بعد از جشنواره برایم یادآور این بیعدالتیها است.
وی در پایان گفت: از حمایت خانه سینما و دیگر نهادها ناامید شدهام. با وجود احترامی که برای اصلانی و گروهی که در "آتش سبز" با آنها همکاری کردم قایلم، امکان دارد با شکایت به وزارت ارشاد مانع از نمایش فیلم شوم. شاید تهیهکننده و کارگردان به این موضوع خاتمه دهند.
مهرجویی که طراحی صحنه و لباس فیلم تلویزیونی "حرفهایها" ساخته پوران درخشنده را به پایان رسانده گفت: یافتن لوکیشن مناسب این فیلم زمان زیادی از ما گرفت. فیلم فضایی مدرن و شیک داشت و اغلب لوکیشنها این ویژگی را نداشتند. در نهایت سعی کردیم از وسایل و رنگامیزی و طراحی استفاده کنیم که متناسب با فضای مدرن و خاستگاه طبقاتی شخصیتها باشد.
فیلم تلویزیونی "حرفهایها" قرار است پس از پایان تولید به نسخه 35 میلیمتری تبدیل و در قالب فیلمی سینمایی روی پرده برود.
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