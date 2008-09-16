31 هزار نوآموز یزدی امروز به مدرسه رفتند

رئیس گروه آموزش و پیش دبستانی سازمان آموزش و پرورش استان یزد در حاشیه جشن شکوفه ها در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از 31 هزار دانش آموزی که امروز در مدارس این استان حضور یافتند، 16 هزار و 500 نفر در کلاس اول و بقیه در مقطع پیش دبستانی مشغول به تحصیل خواهند شد.

محمد رادمنش با بیان اینکه هم اکنون 1354 کلاس درس برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی و پیش دبستانی مهیا شده است افزود: در سطح استان 724 کلاس درس به دانش آموزان اول ابتدایی و 630 کلاس نیز به دانش آموزان پیش دبستانی اختصاص دارد.

وی همچنین زمان حضور دانش آموزان سایر مقاطع تحصیلی را دوم مهرماه اعلام کرد و بیان داشت: در این روز 200 هزار دانش آموز یزدی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی راهی مدارس خود خواهند شد.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون در سطح استان یزد هزار و 37 مرکز آموزشی در مقاطع مختلف فعال هستند.