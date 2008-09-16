ادعای جدید یک مقام صهیونیستی درباره توان هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوسی بیداتز" در مصاحبه با روزنامه یدیعوت آحارانوت با اعلام این مطلب در ادامه گفت : خوشبینانه ترین سناریو در این باره آن است که ایران تا سال 2010 به توانایی هسته ای دست پیدا می کند. اما این سناریو محتمل نیست.

بیداتز که از فرماندهان ارتش رژیم صهییونیستی نیز محسوب می شود مایوسانه افزود : با وجود این جامعه جهانی هیچ نشانه ای را مبنی بر اینکه بخواهد جلوی ایران را بگیرد از خود نشان نمی دهد!

بر اساس این گزارش، مقامات صهیونیستی برای خطرناک جلوه دادن فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران تا کنون چند تاریخ را اعلام کرده و گفته اند که ایران تا این تاریخ مشخص به سلاح هسته ای دست پیدا می کند اما با گذشت زمان و عبور از برخی از این تاریخها دروغ بودن ادعاهای سران تل آویو ثابت شد. از آن گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در گزارشهای متعدد خود به کرات عدم انحراف فعالیت هسته ای ایران از مسیر صلح آمیز را مورد تائید قرار داده است.