هدف ما صعود به فینال لیگ قهرمانان است / سایپا می تواند سپاهان شود

جلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون دیدار تیم فوتبال سایپا در مرحله یک‌‎چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا گفت: رویارویی با کوروچی به هیچ عنوان نمی تواند آسان باشد. این تیم یکی از قدرتمندترین تیم‌های آسیایی است که از بهترین بازیکنان ازبکستان سود می برد و از بعد فنی نیز شرایطی ایده ال دارد.

وی با اشاره به تدابیر مدیریت باشگاه سایپا برای ساختن و پرداختن تیم قدرتمند جهت حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، گفت: متاسفانه تیم ما در مسابقات لیگ برتر نتایج خوبی کسب نکرده است. زمانی که از بازیکنان علت کسب این نتایج را جویا می شویم مدعی می شوند که تمرکزشان روی مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست، امیدوارم در بازی با کوروچی نتیجه این تمرکز را ببینیم و به مرحله نیمه نهایی صعود کنیم.

مدافع ملی پوش تیم فوتبال سایپا کوروچی را تیمی کاملا حرفه ای خواند و گفت: تیمی که در 20 بازی اخیر خود به 17 پیروزی و سه نتیجه تساوی دست پیدا کرده است، نمی تواند حریف دست و پابسته ای باشد. قطعا این تیم با برنامه به تهران می آید و اهداف بلندی را دنبال می کند.

حسینی کسب پیروزی در بازی خانگی مقابل کوروچی را برای سایپا ضروری خواند و گفت: باید کوروچی را شکست دهیم تا با خاطری آسوده خود را برای رویارویی با این تیم در بازی برگشت آماده کنیم. بازی در زمین کوروچی آسان نیست و باید با اندوخته کافی برای دیدار برگشت به ازبکستان برویم.

وی حضور ریوالدو در تیم کوروچی را عامل انگیزشی مثبت برای تیم فوتبال کوروچی خواند و افزود: ریوالدو بازیکن بزرگی است که نامش به تیم کوروچی انرژی مثبت می دهد. ما برای رویارویی با این بازیکن و کل تیم کوروچی برنامه ویژه ای داریم که در تمرینات چند روز گذشته بارها آن را مرور کرده ایم.

بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان دفاع تیمی و جلوگیری از گلزنی تیم فوتبال کوروچی را برای بازیکنان تیم سایپا ضروری خواند و گفت: ما در بازی فردا به هیچ عنوان نباید گل بخوریم. گلزنی کوروچی در بازی فردا کارما در دیدار برگشت دشوار می کند.

حسینی با بیان اینکه بازیهای لیگ قهرمانان آسیا با رقابت‌های لیگ داخلی کشورمان متفاوت است از اهمیت این مسابقات یاد کرد و با اشاره به تجربه بالای بازیکنان تیم سایپا گفت: درمسابقاتی چون لیگ قهرمانان آسیا تجربه حرف اول را می زند. خوشبختانه در تیم ما بازیکن با تجربه کم نیست. اگر کوروچی چندین بازیکن ملی پوش و ریوالدو را دارد، تیم ما نیز در ترکیب خود از شش بازیکن ملی پوش ایرانی سود می برد.

وی درخاتمه تصریح کرد: سایپا یکی از بهترین تیم های ایران است که در فصل نقل و انتقالات به خوبی تقویت شده است. با این شرایط می توانیم ادعای حضور در دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا را داشته باشیم و مانند سپاهان به این مهم دست یابیم.