سایپا را با دایی می شناسم / ریوالدو بازیکن تبلیغاتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کاسیوف سرمربی تیم فوتبال بنیاد کار ازبکستان در نشست خبری صبح امروز که با حضور سرمربی سایپا، نماینده AFC و کاپیتان های دو تیم در محل هتل المپیک برگزارشد، با بیان این مطلب افزود: سایپا بازیکنان بزرگی را در اختیار دارد و با وجود اینکه این تیم در لیگ ایران نتایج خوبی نگرفته ولی این تیم را دست کم نمی گیریم و برای کسب نتیجه در این دیدار تلاش خواهیم کرد.

کاسیوف افزود: فصل قبل دایی تیم سایپا را قهرمان لیگ ایران کرده است و همین امر انتظارات را از مربی بعدی بالا برده و او قطعا کار سختی در تیم سایپا پیش رو دارد اما می دانم که سایپا چند بازیکن ملی پوش دارد که از تجربه بالایی در لیگ آسیا برخوردارند.

وی درخصوص نتیجه دیدار با سایپا گفت: اجازه دهید در پایان بازی فردا در این خصوص اظهار نظر کنم.

کاسیوف در خصوص بازیکنان ملی پوش خود گفت: تیم من 6 بازیکن ملی پوش دارد و در بازیهای اخیر در لیگ ازبکستان به نتایج خوبی دست یافته ایم و با آمادگی کامل به دیدارسایپا خواهیم رفت.

وی در خصوص حضور ریوالدو در تیم بنیاد کار و اینکه آیا این بازیکن برای تقویت تیم جذب شده یا جنبه های تبلیغاتی مد نظر بوده است، اظهار داشت: ریوالدو بازیکن تبلیغاتی نیست او یک بازیکن مطرح و بین المللی است که او را برای تقویت تیم جذب کرده ایم تا بازیکنان از او الگو بگیرند و توان فنی خود را افزایش دهند. ریوالدو در تیم ما یک بازیکن محوری است و امیدوارم تجربه او بتواند به تیم ما برای صعود به مرحله نهایی لیگ قهرمانان آسیا کمک کند.

سرمربی بنیاد کار در خصوص تغییر نام این تیم اظهار داشت: قصد داشتیم با تغییر نام کوروچی به بنیاد کار سرفصل جدیدی را برای این تیم آغاز کنیم و با این تنوع دوره جدیدی از موفقیت را برای نماینده ازبکستان رقم بزنیم.

در ادامه این نشست، پیرلیتبارسکی سرمربی آلمانی تیم فوتبال سایپا با ابراز رضایت از وضعیت آمادگی این تیم در آستانه دیدار با کروچی ازبکستان گفت: ما برای پیروزی در این دیدار برنامه های ویژه ای داریم و با تمرینات خوبی که پشت سر گذاشته ایم به دنبال کسب حداکثر امتیاز در این دیدار خانگی هستیم.

وی در خصوص شناخت خود از تیم بنیاد کار اظهار داشت: این تیم از انسجام و هماهنگی خوبی برخوردار است و دو بازی این تیم را در لیگ قهرمانان مقابل سپاهان دیده ام و با ارزیابی کاملی که از این تیم داریم در بازی فردا به دنبال کسب نتیجه هستیم.

سرمربی سایپا اظهار داشت: تیم سایپا با وجود اینکه در ابتدای مسابقات لیگ ایران نتایج قابل قبولی نداشت اما با تمرینات منظمی که پشت سر گذاشته ایم روند رو به رشدی داشتیم و در حال حاضر وضعیت تیم رضایتبخش است مطمئنم سایپا تا چند هفته آینده موقعیت خود را در جمع تیم های صدرنشین لیگ ایران به دست خواهد آورد.

دراین نشست ابراهیم صادقی کاپیتان تیم سایپا نیز در خصوص وضعیت این تیم گفت: با توجه به اینکه سرمربی آلمانی سایپا دیر به این تیم ملحق شد نتوانستیم برنامه های بدنسازی و تاکتیکی تیم را به موقع آغاز کنیم ولی با تلاش بازیکنان و تمرینات منظمی که پشت سرگذاشته ایم در حال حاضر تیم روند رو به رشدی را طی می کند و قطعا در آینده ای نزدیک به رده های بالای جدول صعود خواهیم کرد.

نماینده AFC نیز در این نشست با ابراز رضایت از وضعیت ورزشگاه آزادی از میزبانی تیم سایپا در این دیدار تقدیر کرد.

همچنین امروز جلسه هماهنگی دیدار تیم های سایپای ایران و بنیاد کار ازبکستان با حضور مسئولان و سرپرستان دو تیم برگزار شد و پس از هماهنگی های لازم مقرر شد تیم سایپا با لباس نارنجی و بنیاد کار با لباس آبی در بازی فردا به میدان برود. قضاوت این دیدار را سعد کمیل کویتی برعهده خواهد داشت.

آخرین تمرینات تیم بنیاد کار ساعت 21 امشب در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزارخواهد شد ضمن اینکه تیم سایپا آخرین تمرین خود را در زمین ایران تایر برگزارخواهد کرد.

دیدارتیم های فوتبال سایپای ایران و بنیاد کار ازبکستان در چارچوب دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ساعت 30/21 فردا در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.