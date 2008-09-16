اودیرنو موفقیت در عراق را شکننده و برگشت پذیر خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ژنرال "ریموند اودیرنو" در ادامه با اشاره کاهش چشمگیر خشونتها در عراق بر مشکل بودن وظیفه ای که به وی واگذار شده تاکید کرده و گفت : عراق فعلی با آن چیزی که من در ابتدا دیده بودم تفاوت زیادی دارد ولی با این وجود باید این نکته را بپذیریم که پیروزی در عراق شکننده و برگشت پذیر است.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا که در مراسم معارفه اودیرنو حضور داشت نیز با اشاره به تحولات اخیر عراق و کشته شدن 34 نفر در آن گفت : ما در یک لحظه بسیار حساس قرار داریم نقطه ای که موفقیت شکننده بوده و ما باید در تمام طول روز هوشیار باشیم و من مطمئنم که ژنرال اودیرنو مناسب ترین تصمیمات را برای دفاع از منافع ملی ما اتخاذ خواهد کرد.

مراسم رسمی انتقال فرماندهی به اودیرنو امروز با حضور وزیر دفاع آمریکا در یکی از پایگاههای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد انجام شد.

اودیرنو در سال 2006 بر ضرورت افزایش شمار نظامیان آمریکا در عراق تاکید کرده بود و پس از آن به عنوان دستیار پترائوس که فرماندهی نیروهای ائتلاف را برعهده گرفت، تعیین شد.

وزیر دفاع آمریکا که روز دوشنبه به صورت ناگهانی وارد بغداد شد، گفت در حالیکه نیروهایی ما باید کاهش یابد، اودیرنو در ماموریت جدید خود در تامین امنیت عراق با چالش فراوانی رو به رو خواهد شد.

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