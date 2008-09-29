به گزارش خبرنگار مهر، فیلمسازان نسل اول انقلاب همچنان که در فصل بهار حضوری پررنگ در حوزه فرهنگ و هنر و سینمای ایران داشتند، برخی در تابستان به فعالیتهای جدید روی آوردند و برخی نیز به حرکت روی خط فعالیتهای قبل خود بسنده کردند.
در این میان فیلمسازانی هم هستند که حضور خود را در دو رسانه سینما و تلویزیون بسط داده و هر دو جایگاه را برای خود حفظ کردهاند. هر چند بازتاب کارهای تلویزیونی آنها در حد و اندازههای سینما نبوده اما به نظر میآید مهمتر از کیفیت، کمیت حضور و فعالیت آنها در کسوت کارگردانی است.
ابراهیم حاتمیکیا در جشنواره "قابی برای جوانی"
ابراهیم حاتمیکیا که بهار را با اتمام ساخت فیلم "دعوت" پشت سر گذاشت، تابستان را با فعالیتهای مختلف پی گرفت. فیلم "حس پنهان" که از تیرماه به اکران سینماهای تهران درآمد، نام حاتمیکیا را به عنوان مشاور کارگردان بر پیشانی داشت که با توجه به جنس و فضای فیلم از موارد جالب و البته سئوالبرانگیز بود.
این فیلمساز دهم تیرماه در دومین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینما بهترین فیلمساز دفاع مقدسی 30 سال اخیر شد و فیلم "آژانس شیشهای" نیز در پنج فیلم برتر 30 سال سینمای ایران جای گرفت. حاتمیکیا مردادماه در حال آماده سازی فیلم اپیزودیک "دعوت" برای اکران عمومی بود و توانست پروانه ساخت فیلم جدیدش "قبل از دعوت" را به تهیهکنندگی محمد پیرهادی بگیرد.
این فیلمنامه را خود حاتمیکیا بازنویسی میکند و هیچ ارتباطی به "دعوت" ندارد که با بازی محمدرضا فروتن، مهناز افشار، مریلا زارعی، کتایون ریاحی، ثریا قاسمی، لیلا اوتادی و گوهر خیراندیش روی پرده است. حاتمیکیا 21 مردادماه در جشنواره قابی برای جوانی که با حضور شهردار تهران به مناسبت روز جوان برگزار شد، فیلمساز برگزیده نسل جوان لقب گرفت.
نهایتاً اینکه فیلم "دعوت" با گرفتن پروانه نمایش در دوازدهمین جشن خانه سینما مورد داوری قرار گرفت و با نامزد شدن در 11 رشته به تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن برای گوهر خیراندیش و بهترین چهرهپردازی برای مهین نویدی اکتفا کرد. "دعوت" که با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ساخته شده از چهارشنبه سوم مهر در گروه سینما آفریقا اکران شد.
بهروز افخمی که پروژه سینمایی "فرزند صبح" را برای حضور در جشنواره فجر آماده میکند تیرماه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه آن را فیلمی برای حس کردن توصیف کرد، نه دیدن. وی گفت: این یک فیلم دلی است؛ فیلمی که شما نمیبینید بلکه آن را حس میکنید... آنچه شما بر پرده خواهید دید زاییده افکار من است، اما هیچ بخشی از آن مغایر با تاریخ نیست.
"فرزند صبح" اکنون در مرحله صداگذاری و ساخت موسیقی و ورود به مرحله دوبله قرار دارد. از دیگر فعالیتهای افخمی در تابستان آنکه وی مجموعه "خوابگرد" را با مشارکت شبکه تهران و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کارگردانی میکند که جلوههای تهران را تصویر میکشد.
این فیلمساز که تابستان مجموعه "عملیات 125" را در حال پخش داشت، با پخش دو فیلم "روز شیطان" و "عقرب" از تلویزیون با مخاطبان تلویزیونی نیز ارتباط برقرار کرد. افخمی از اول مهرماه مجموعه مستند "فیلمبرداران" را با موضوع گفتگو با فیلمبرداران دوران جنگ در شبکه دو اجرا میکند.
این مجموعه کاری از تأمین برنامه شبکه دو سیما با همکاری گروه تلویزیونی روایت فتح تهیه شده است. افخمی این روزها برای ساخت فیلم جدیدش در کانادا به سر میبرد که درباره گروههای مهاجر تورنتو است. وی که در این سفر شرکت فیلمسازی فوت استپ را به ثبت رسانده، در گفتگویی ناگفتههای اولین مجموعهاش "کوچک جنگلی" را مطرح کرده است.
کمال تبریزی در دیدار هنرمندان با شهردار تهران
کمال تبریزی که بهار را با پخش مجموعه "شهریار" و ساخت فیلم "پاداش" پشت سر گذاشت، تابستان را با پرکاری و پرخبری آغاز کرد. این فیلمساز که در دومین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی به عنوان بهترین فیلمساز کمدی انتخاب شد، اواخر تیرماه با خبر درگوشی توقف "پاداش" و صادر نشدن پروانه نمایش این فیلم مورد توجه قرار گرفت.
فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" تبریزی که در بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد و برگزیده تماشاگران شد، از نهم مردادماه در گروه سینمایی قدس به نمایش درآمد و در سه روز نخست اکران 95 میلیون تومان فروخت. این فیلم پس از 44 روز نمایش 000/200/872 تومان فروش کرده و در آستانه ورود به باشگاه فیلمهای یک میلیارد تومانی است.
تبریزی درباره بازتاب فیلم بین منتقدان گفت: آنها که نگاه مدرن و روشنفکر دارند ممکن است اینگونه تعبیر کنند که فیلم عامیانه و برای توده مردم است. اگر فیلم با فیلمنامه اولیه ساخته میشد، بیشتر نظر منتقدان را جلب میکرد. این فیلمساز در دیدار جمعی از هنرمندان با شهردار تهران، بزرگداشت مرحوم نادر ابراهیمی و برنامه "دو قدم مانده به صبح" نیز شرکت کرد.
تبریزی مردادماه اعلام کرد قصد ساخت مجموعهای بر اساس داستان بلند و نوجوانانه "دوستان خداحافظی نمیکنند" داود امیریان دارد که فیلمنامهاش را رضا مقصودی نوشته است. نکته دیگر اینکه فیلمساز با مشخص کردن سرنوشت "پاداش" به حاشیههای این فیلم پایان داد و اعلام کرد پس از پایان تدوین تلاش میکند آن را به بیست و هفتمین جشنواره فجر برساند.
رضا میرکریمی که سه ماه اول سال را با جلسههای نقد و بررسی و حضور "به همین سادگی" در جشنوارههای مختلف پشت سر گذاشت، تابستان را نیز روی خط این موفقیت طی کرد. این فیلم پس از حضور در بازار جشنواره کن برای بخش مسابقه جشنواره مسکو انتخاب شده بود، جایزه جرج طلایی بهترین فیلم و جایزه منتقدین سیامین دوره جشنواره را از آن خود کرد.
میرکریمی با اجرای برنامه بزرگداشت شهدای ایرباس از سوی سینماگران به عنوان آخرین فعالیت دوره مدیر عاملی در خانه سینما از این نهاد صنفی خداحافظی کرد و جای خود را به محمدمهدی عسگرپور داد. او از سوی معاون هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و معاون سینمایی وزیر ارشاد مورد تقدیر قرار گرفت.
"به همین سادگی" در تابستان به جشنوارههایی چون یاری سوئد، بوستن آمریکا، هامبورگ آلمان، وارنا بلغارستان، آنتالیا ترکیه، شیکاگو آمریکا، ادینبرگ اسکاتلند و کلیمانیا بلغارستان دعوت شد. فیلم میرکریمی همچنین یکی از گزینههای اصلی برای معرفی به اسکار هشتاد و یکم بود.
رضا میرکریمی در نشست مطبوعاتی جشنواره مسکو
اما میرکریمی با "به همین سادگی" نتوانست حضور موفق در بیست و ششمین جشنواره فجر را تکرار کند و با نامزد شدن تنها در دو رشته کارگردانی و فیلمنامه از هر دو تندیس محروم ماند تا مقابله معکوس جشن خانه سینما با جشنواره فیلم فجر مورد توجه همگان قرار بگیرد.
جدیدترین پروژه میرکریمی که پروانه ساخت آن اوایل سال صادر شد نتوانست به فصل تولید تابستان برسد و در مرحله نگارش، ساخت آن به سال آینده موکول شده است. پروژه "رستم و سهراب" نیز که این فیلمساز مدتی است قصد ساخت آن را دارد در مرحله تحقیق و نگارش به سر میبرد و به "سیاوشانه" تغییر نام داده است.
نهایتاً اینکه فیلمهای "خیلی دور، خیلی نزدیک"، "زیر نور ماه" و مجموعه "بچههای مدرسه همت" میرکریمی با پخش از تلویزیون و نمایش در نشست حوزه هنری شرایطی فراهم کردند تا مخاطبان و علاقمندان این فیلمساز با آثار وی تجدید دیدار کنند.
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