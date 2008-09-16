بیماری سیاه زخم تحت مراقبت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، وزارت بهداشت در پاسخ به مطلب "شیوع سیاه زخم در افغانستان کشور ما را تهدید می کند" که روز گذشته از قول رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران عنوان شده بود، توضیحاتی داده است که در پی می آید.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ، بیماری سیاه زخم یکی از بیماریهای باکتریایی قابل انتقال بین انسان و حیوان است. این بیماری همه حیوانات خونگرم را مبتلا می سازد ولی میزان حساسیت به آن متفاوت است. علفخواران در اکثر موارد با خوردن علوفه آلوده مبتلا می شوند و به ویژه در مناطقی که مراتع فقیر دارند به علت بلع مقداری خاک که می تواند منبع جرم باشد مبتلا می گردند.

انسان به دنبال تماس مستقیم با دام یا فرآورده های دامهای آلوده به بیماری مبتلا می شود. لذا گروههایی که خطر ابتلا در آنها زیاد است دامپزشکان، دامداران و قصابان هستند. عامل بیماری در مجاورت هوا به اسپور تبدیل می شود که بسیار مقاوم است و عامل بقاء جرم در محیط خارج را سبب می شود و از این راه محیط طبیعی را آلوده می سازد.

بیماری در دام غالبا سیر حاد طی می کندد و اولین شواهد بیماری در گله ، مرگ ناگهانی است. بیماری سیاه زخم از جمله قدیمی ترین بیماریهای شناخته شده در ایران هم در دام و هم در انسان است.

در سازمان دامپزشکی کشور برنامه واکسیناسیون همگانی دامها به عنوان یک اولویت سالهاست که به اجرا گذاشه شده است که در کاهش شدید موارد بیماری در دام و متعاقب آن در انسان کاملا موثر بوده است.

شایع ترین شکل بیماری در انسان ، سیاه زخم جلدی است که با توجه به تظاهرات بالینی به سادگی توسط پزشک تشخیص داده می شود و به راحتی درمان پذیر است.

با این حال در صورت بروز مورد احتمالی ، این بیماری از طریق نظام مراقبت در شبکه های بهداشتی درمانی شناسایی و پس از بررسی اپیدمیولوژیک در اولین فرصت به شبکه دامپزشکی در منطقه اعلام تا جهت بررسی بیماری در دام، اقدامات لازم معمول گردد.

با توجه به اینکه این بیماری تحت مراقبت است، آموزش های لازم در خصوص مراقبت و گزارش بیماری ، راههای پیشگیری ، انتقال ، تشخیص و درمان طبق دستورالعمل پزشکان از طریق سمینارها، کارگاهها و بازآموزی پزشکان اعلام می شود.

در خصوص ورود دامها و فرآورده های آلوده دامی از کشورهای مجاور و امکان آلودگی جمعیت دامی و همچنین جمعیت انسانی به بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان ، وزارت بهداشت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی و همچنین تقویت قرنطینه های دامی در مبادی مرزی کشور از طریق سازمان دامپزشکی کشور ، اقدامات لازم را به عمل آورده است.