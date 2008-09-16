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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

6500 یتیم کرجی در طرح اکرام ایتام حمایت می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امدادامام خمینی (ره) غرب استان تهران گفت: تاکنون شش هزار و 500 نفر از ایتام کرجی تحت پوشش طرح اکرام ایتام تحت حمایت مالی خیرین و مردم قرار گرفته اند.

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون شش هزار و 500 یتیم در مناطق مختلف غرب استان تهران از کمکهای مالی و معنوی 15 هزار و 500 حامی و خیر در اجرای طرح اکرام برخوردار شده اند.

وی افزود: در حال حاضر برخی افراد تحت حمایت به جایی رسیده اند که خود حامی دیگر ایتام می شوند یا برخی افراد حتی دارای دو یا سه حامی هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همزمان با هفته اکرام ایتام در سراسر کشور پیش بینی می شود که امسال نیز همچون سالهای قبل این طرح با استقبال مردم مواجه شود و ایتام شناسایی شده کمیته امداد با اجرای طرح اکرام ایتام تحت حمایتهای مالی و معنوی خیرین قرار گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امسال نیز 40 پایگاه برای ثبت نام از خیرین جهت اجرای این طرح در کرج مستقر شده است همچنین علاوه بر این پایگاه ها 13 شعبه کمیته امداد در غرب استان تهران نیز آماده ثبت نام از خیرین است.

عروجی یادآور شد: در اجرای این طرح هر خیر حداقل یکصد هزار ریال برای تامین نیازهای کودکان یتیم در این منطقه پرداخت می کند.

کد مطلب 750859

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