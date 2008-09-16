حوادث گرجستان طراحی ویژه غرب را درهم ریخت/ ضرورت کاهش تنش مجلس و دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی سخن می گفت، تاکید کرد: ما تردید نداریم غرب در حال تدارک وسیع جهان اسلام در دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است، اما تضادهای درونی آنها که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دو جنگ جهانی را بوجود آورد باعث شد مدتی این امر به فراموشی سپرده شود.

حبیبی افزود: اقرار اخیر نخست وزیر فرانسه و اظهارات مکرر بوش مبنی بر اعلام جنگ صلیبی علیه اسلام باید ما را از وجود یک حقیقت آن هم ستیزعلیه اسلام و پیامبر گرامی(ص) آن آگاه تر کند و دشمن ستیزی بویژه آمریکا ستیزی و صهیونیسم ستیزی را هرگز نباید فراموش کرد.

وی ادامه داد: آمریکا واسرائیل مشغول سربازگیری در درون جهان اسلام علیه آموزه های دینی وقرآنی هستند تا با حمله ازبیرون به رغم خودشان اسلام را نابود کنند، اما این آرزو را به گورخواهند برد. بیداری اسلام وهوشیاری مسلمانان پس ازانقلاب اسلامی ایران آنها را به عقب نشینی وادار کرده است، آنها در عراق، فلسطین و افغانستان زمین گیر شده اند.

حبیبی با اشاره به تلاش غرب برای کشاندن مرزهای ناتو به شرق روسیه اذعان کرد: غرب و آمریکا به دنبال تسلط برهمه جهان است.

وی در مورد پرونده هسته ای ایران تصریح کرد: موضوع پرونده هسته ای ایران بهانه جویی برای گسترش جنگ صلیبی است. چین و روسیه در ائتلاف 1+5 بازی خورده اند، آنها باید پای خود را در مشارکت با صلیبیون در مقابله با اسلام کنار بکشند چون این جنگ نمی تواند فایده ای برای آنان داشته باشد،ضمن اینکه به حیثیت آنها درجهان اسلام بدلیل همگرایی با آمریکا وصهیونیسم آسیب می زند.

حبیبی با اشاره به شکست قطعی غرب در راه اندازی جنگ صلیبی جدید علیه اسلام گفت: غرب نمی تواند در بعد نرم افزاری با تکیه به تولیدات فکری خود درقرن گذشته به جنگ اسلام بیاید، ما اکنون درآغاز هزاره سوم میلادی هستیم . ناکارآمدی ایدئولوژی های غربی در اداره جوامع آنها اثبات شده است. مسلمانان با باز تولید مفاهیم جدید از قرآن و اسلام بدنبال احیای عزت و عظمت گذشته خود هستند، هیچ چیز قادر نیست جلوی این حرکت فزاینده و نویدبخشی را بگیرد.

وی افزود: نخست وزیر فرانسه می گوید ارتش فرانسه جنگ صلیبی جدیدی را علیه جهان اسلام فرماندهی می کند ما به آنها می گوییم اجازه بدهید نتایج اعلام جنگ صلیبی بوش علیه اسلام در فلسطین اشغالی، عراق و افغانستان معلوم شود بعد شما شانس خود را امتحان کنید.

حبیبی با اشاره به حملات مکرر آمریکا به پاکستان به بهانه مبارزه با تروریسم گفت: کشتار بیگناهان در پاکستان پس از گذشت 7 سال از حادثه 11 سپتامبر و ناتوانی آمریکا درمجازات عاملان آن حادثه، ارتش آمریکا را به سر حد جنون رسانده است آمریکا باید بداند ارتش اسلامی پاکستان نمی تواند بیش از این شاهد تعرض یک دولت متجاوز به سرحدات سرزمین خود باشد، مردم پاکستان ارتش را وادار خواهد کرد سکوت خود را بشکند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام اظهار داشت: عقلانیت سیاسی حکم می کند برای مبارزه با دشمنان کینه توز اسلام و نیز برخورد نرم افزاری و سخت افزاری آنان بدنبال تعمیق مبانی اسلام در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود باشیم.

وی ادامه داد: کارآمدی نظام و دولت و پرهیز از اختلافات باید در دستور کار اصولگرایان و رهنمودهای مقام معظم رهبری به مثابه یک ریسمان محکم الهی مقتضی وحدت و هم گرایی باشد. آنچه بیش از همه غرب را نسبت به انقلاب اسلامی عصبانی می کند پیشرفت و کارآمدی نظام اسلامی است، بنابراین همه استعدادها باید در خدمت کارآمدی دولت قرار گیرد.

حبیبی افزود: کاهش تنش بین مجلس و دولت و همچنین تشکیل کمیته ای مشترک بین مجلس و دولت برای حل موضوعات مورد اختلاف یک امر ضروری است و جبهه گیری دولت و مجلس علیه یکدیگر به نفع کشور نیست.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: عملکرد دولت به حساب مجموعه اصولگرایان ریخته می شود و تلاش جمعی اصولگرایان برای ارتقا کارآمدی مجلس و دولت موجب خواهد شد که اقبال مردم به آنان در انتخابات آینده افزایش یابد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد گزارش البرادعی از فعالیت های هسته ای ایران گفت: آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای سیزهمین بار عدم انحراف فعالیت هسته ای ایران و صلح آمیز بودن آن را گزارش کرده است؛ این گزارش رسوایی آمریکا و انگلیس را در جامعه جهانی بیش از پیش افشا و مقاصد تجاوز طلبانه و زورگویانه آنان را بر ملا می کند، ضمن اینکه البرادعی باید در گزارش های خود توجه کند که از عبارتهای دو پهلو که مورد سوءاستفاده سیاسی دشمنان ایران می شود استفاده نکند.

حبیبی تاکید کرد: گزارش البرادعی حقانیت ملت ایران در دستیابی به انرژی هسته ای را نشان می دهد باید تلاش کرد تا تلاش رسانه های صهیونیستی برای سر پوش نهادن بر شکست های آمریکا و انگلیس در حوادث گرجستان را در بهره برداری از نگاه منفی به گزارش آژانس خنثی شود.