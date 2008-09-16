  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۳۹

با بخشنامه رئیس قوه قضائیه؛

قضات شاغل در شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی شورا منصوب می شوند

قضات شاغل در شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی شورا منصوب می شوند

رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: تا زمان تدوین آیین نامه اجرایی ، تمامی قضات شاغل در شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی شورا منصوب می شوند .

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است: نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ 23/6/87 در سراسر کشور لازم الاجرا می باشد ، برای جلوگیری از هر گونه اخلال در روند رسیدگی به پرونده های در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف ، در اجرای ماده 5 قانون مذکور و تا زمان تدوین آیین نامه اجرایی مورد نیاز و صدور ابلاغ های خاص ،کلیه قضات شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور به عنوان قاضی شورا منصوب می شوند و تعیین سایر اعضا شورا به روسای کل دادگستری های استان تفویض می شود.

لازم است روسای کل با اتخاذ تدابیر شایسته و برنامه ریزی دقیق نسبت به حسن اجرای قانون و تمشیت هر چه بهتر امور اقدامات لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 750897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها