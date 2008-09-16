قضات شاغل در شوراهای حل اختلاف به عنوان قاضی شورا منصوب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است: نظر به اینکه قانون شوراهای حل اختلاف از تاریخ 23/6/87 در سراسر کشور لازم الاجرا می باشد ، برای جلوگیری از هر گونه اخلال در روند رسیدگی به پرونده های در حوزه صلاحیت شوراهای حل اختلاف ، در اجرای ماده 5 قانون مذکور و تا زمان تدوین آیین نامه اجرایی مورد نیاز و صدور ابلاغ های خاص ،کلیه قضات شاغل در شوراهای حل اختلاف کشور به عنوان قاضی شورا منصوب می شوند و تعیین سایر اعضا شورا به روسای کل دادگستری های استان تفویض می شود.

لازم است روسای کل با اتخاذ تدابیر شایسته و برنامه ریزی دقیق نسبت به حسن اجرای قانون و تمشیت هر چه بهتر امور اقدامات لازم را به عمل آورند.