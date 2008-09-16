سفر گیتس در راستای تلاش برای نقض حاکمیت عراق صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیخ صلاح العبیدی سخنگوی جریان صدر امروز خواستار برپایی تظاهرات بر ضد سفر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به عراق شد.

وی افزود: این تظاهرات در ساعت 16 به وقت محلی در نجف و دیگر استان های عراق برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر رابرت گیتس امروز همچنین از برنامه کشورش برای کاهش تعداد نیروها در عراق خبر داده بود.

لازم به ذکر است وزیر دفاع آمریکا روز گذشته به طور سرزده وارد عراق شد. این سفر در حالی صورت می گیرد که بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه امنیتی و حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از پایان ماموریت سازمان ملل متحد در اواخر سال جاری در حال مذاکره هستند.