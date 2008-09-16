درخواست مهمترین تشکل اهل سنت عراق از کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، جبهه التوافق همچنین از نیروها و دولت آمریکا خواست اشتباهات گذشته خود را تصحیح کنند.



ظافر العانی نماینده جبهه التوافق در این باره گفت : عراق نیاز دارد به جهان عرب بپیوندد؛ ما عراقی ها هیچ گزینه ای جز قرار گرفتن در آغوش اعراب نداریم نه به دلایل عاطفی،زیرا منافع عراق تا حد زیادی به جهان عرب پیوند خورده است.



العانی از کشورهای عربی خواست در بازگشایی سفارتخانه های خود در عراق سریعا اقدام کنند.



وی ابراز امیدواری کرد کشورهای عربی به طور فعال تر و موثرتر در صحنه عراق حاضر باشند.

دولت عراق از تمایل بسیاری از کشورهای عربی برای بازگشایی سفارتخانه های خود در بغداد و گسترش نمایندگی دیپلماتیک خود پس از موفقیتهای امنیتی دولت نوری المالکی خبر داده است.



کویت، اردن و امارات متحده عربی از کشورهایی هستند که تاکنون سفیران خود در عراق را معرفی کرده اند. امروز نیز رسانه ها به نقل از منابع آگاه از تمایل سوریه برای تعیین سفیر جدید خود در عراق خبر دادند.