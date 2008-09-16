معرفی هیئت انتخاب مجالس تعزیه و گروههای آئینی تئاتر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره تئاتر رضوی اعلام کرد محمدحسین ناصربخت، سیدعظیم موسوی و داود فتحعلی‌بیگی کار انتخاب 65 اثر بخش مجالس تعزیه و 39 اثر بخش گروههای آئینی را آغاز می‌کنند.

امسال در مجموع 403 اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی رسیده که 104 اثر در بخش مجالس تعزیه و گروههای آئینی است. این آثار از تهران، کرمان، قم، لرستان، مرکزی، شهرستان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، مازندران، بوشهر، سمنان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان رسیده است.

برای این بخش در دوره گذشته 71 اثر رسیده بود که امسال این رقم به 104 اثر رسیده است. جشنواره تئاتر رضوی به همت اداره کل هنرهای نمایشی و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آبان‌ماه در تهران و خراسان شمالی برگزار می‌شود.