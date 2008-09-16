اقدام شجاعانه توکلی باید به یک مدل و رویه تبدیل شود

دکتر محسن اسماعیلی ضمن بیان این مطلب ، ضمن تقدیر از صداقت و صراحت دکتر احمد توکلی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : هر فعال سیاسی و رسانه ای ممکن است اشتباهات یا موافقان و مخالفانی داشته باشد، ولی کار خوب و اخلاقی از هر کس که باشد باید مورد تشویق ، تبلیغ و حمایت قرار گیرد. ایشان هم گرچه به یک وظیفه ابتدایی دینی عمل کرده اند ، اما بیانیه وی را از دو جهت باید برجسته و ترویج کرد؛ یکی از آن جهت که متاسفانه در فضای سیاسی و خبری کشور به ندرت شاهد مصادیقی از بروز این روحیه خوب اخلاقی و اسلامی بوده ایم و ثانیا این بیانیه واجد ویژگیهای لازم ، از جمله صراحت برای آگاهی افکار عمومی بوده است.

این استاد حقوق و ارتیاطات دانشگاه در توضیح دو نکته فوق افزود : متاسفانه در فضای سیاسی کشور حتی آنان که مدعی اخلاق مداری هم هستند کمتر حاضر شده اند به خطاهای خود اعتراف کنند و سعی کرده اند حتی جوابیه های درست را هم با توضیحات و اما اگرها بی خاصیت کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر رسانه ها به دلیل گستره انتشار و نفوذ مطالب خود تاثیر عمیقی بر جایگاه ، حیثیت و سرنوشت اجتماعی افراد باقی می گذارند و به همین دلیل هم در صورت بروز خطا باید به صورت رسمی ، علنی و با همان گستره و بلکه بیشتر از آن جبران اشتباه نمایند. وقتی تعرض و اتهام علنی وارد می شود و آبروی افراد در جامعه ریخته می شود، عذرخواهی نیز باید علنی و البته شفاف و موثر باشد وگرنه کلی گویی دردی از زیان دیدگان دوا نخواهد کرد.

اسماعیلی گفت: بیانیه آقای توکلی واجد همه این خصوصیات بود وبه همین دلیل است که پیشنهاد می کنم فراتر از مصداق آن ، به عنوان یک مدل صحیح از اخلاق سیاسی ترویج شود.

وی با ابراز تاسف از تحریف ، برخوردهای نامناسب و تیتر گزینی های ناقص از این گونه اقدامات شایسته ، تاکید کرد: رسانه ها و شخصیت ها نباید با اینگونه رفتارها هزینه اعتراف به اشتباه را افزایش داده و مانع روانی برای تکرار آن بوجود آورند.