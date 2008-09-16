پارس خودرو پیش فروش انواع مدلهای تندر 90 را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات شرکت پارس خودرو، پس از آنکه مظفر اعوانی دبیر شورای سیاست گذاری خودرو و معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هفته اول مردادماه سال جاری طی مصاحبه ای گذشتن از مرز 90 درصد تعهدات تولیدکنندگان تندر 90 را شرط آغاز پیش فروش تندر 90 اعلام کرد، محرابیان وزیر صنایع نیز بر اتمام تعهدات قبلی پیش از واگذاری های جدید تاکید کرد.

در حالی که شرکت پارس خودرو یک ماه پیش از مرز تولید و تحویل 90 درصد تعهدات خود گذشته بود، با افزایش تولید و انجام تعهدات خود در یک ماهه اخیر کلیه تعهدات خود را به انجام رساند.

در حال حاضر دعوتنامه های کلیه متقاضیان 10 اولویت اعلام شده ارسال شده است و تمامی متقاضیانی که نسبت به تکمیل ثبت نام و واریز وجه های مربوطه اقدام کرده اند خودروهای خود را دریافت نموده اند و تعداد اندک باقی مانده صرفا مربوط به متقاضیانی است که ثبت نام و تکمیل وجه خود را انجام نداده اند و یا درخواست تغییراتی در رنگ یا مدل خودرو خود داشته اند.

تعهدات شرکت پارس خودرو در زمینه خودروهای مدل E0 و E1 چندین ماه است که به اتمام رسیده و تولیدات این شرکت در مدلهای ذکر شده باید به بدنه جامعه تزریق شوند و کلیه متقاضیان تندر 90 E2 چندین ماه است که به اتمام رسیده و تولیدات این شرکت در مدل های ذکر شده باید به بدنه جامعه تزریق شوند و کلیه متقاضیان تندر 90 E2 فول که وجه خود را تکمیل نموده اند نیز خودرو خود را تحویل گرفته اند.

همچنین با توجه به تولید روزانه بیش از 140 دستگاه مدلهای مختلف خودرو تندر 90 در شرکت پارس خودرو و اتمام کلیه تعهدات این شرکت، انبار کردن خودروهای تولیدی و یا توقف خطوط تولید این شرکت در هیچ منظری، منطقی به نظر نمی رسد.

با توجه به افزایش قیمت تمام شده خودرو بر مبنای افزایش نرخ ارز در تهیه مواد اولیه به نظر می رسد که وزارت صنایع با افزایش قیمت تندر 90 موافقت کند.