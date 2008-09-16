حسین نخعی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: طی توافقاتی که با معاونت فرهنگی سازمان لیگ برتر و آستان قدس رضوی انجام شد، مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی لیگ برتر ایران انتخاب شد.

معاون فرهنگی هیئت فوتبال استان خراسان رضوی ادامه داد: پس از این توافق و مصوبه ای که امروز به تصویب رسید از این پس برای تمام تیم هایی که جهت برگزاری مسابقات رسمی وارد مشهد می شوند برنامه های ویژه ای در نظر گرفته ایم که شامل بخش های مختلفی خواهد شد.

نخعی شریف در تشریح این برنامه ها گفت: فراهم کردن شرایط لازم برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) و برگزاری مراسم ویژه در حرم مطهر با در نظر گرفتن جایگاه اختصاصی، اهدا بسته های فرهنگی توسط آستان قدس رضوی ، همراهی برای اجرای برنامه های مذهبی توسط تیم ها و برنامه های فرهنگی متنوع دیگر از جمله اقداماتی خواهد بود که از سوی هیئت فوتبال استان خراسان رضوی صورت خواهد گرفت.

به گفته نخعی شریف این برنامه های فرهنگی از دیدار امشب تیم های فوتبال پرسپولیس و پیام مشهد در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر آغاز خواهد شد.