صرفه جویی 200 مگاواتی مردم هرمزگان در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد صادق وجدانی عصر امروز در نشست خبری اظهار داشت: میزان مصرف برق در سراسراستان هرمزگان در ساعت اوج مصرف به 1500 مگاوات رسیده که نسبت به پیش بینی مصرف پیک بیش از 200 مگاوات کمتر بوده است.

وی همکاری مناسب مردم، عدم استفاده از کالاهای برقی پر مصرف در ساعات اوج مصرف، توجه به میزان بازدهی دستگاههای برقی، بکارگیری لامپهای کم مصرف و همراهی و همدلی مردم را عامل اساسی کاهش مصرف برق استان در ساعات پیک مصرف عنوان کرد.

وجدانی از مردم هرمزگان خواست با تداوم رویه خود و صرفه جویی هر چه بیشتر در مصرف برق، شرایط مناسب فعلی در استان به لحاظ میزان پایین ساعات خاموشی را حفظ و موجب بهره گیری افراد بیشتری از این نعمت الهی شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به شرایط جوی خاص هرمزگان و نیاز مداوم سامانه های سرمایشی به برق، از تلاش ویژه یگانهای متعدد شرکت تولید، توزیع و برق منطقه ای در رفع مشکلات برق استان خبر داد و گفت: امیدواریم با تداوم صرفه جویی بتوان هر چه سریعتر از این شرایط عبور کرد.