قاچاق شن و ماسه از بستر رودخانه ها نیازمند برخورد قاطعانه است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تیموری عصر سه شنبه در جلسه شورای مبارازه با قاچاق شن و ماسه افزود: برداشت‌های غیرقانونی شن و ماسه از رودخانه‌ها تجاوز به انفال عمومی است و جرم به شمار می آید که با آن برخورد قانونی می‌شود.

وی اظهار داشت: تعامل مطلوب دستگاه قضایی و انتظامی با امور منابع آب در صیانت از حقوق مردم و مقابله با متجاوزان از حریم و بستر رودخانه‌ها الزامی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه هماهنگی‌های مسئولان امر درمنطقه در این زمینه مطلوب است و برخورد با متخلفان در این منطقه شدت گرفته است.

به گفته تیموری، پاسگاه‌ها و کلانتری‌های منطقه با دستور صریح مقام قضایی به محض مشاهده هر گونه تخلف نسبت به توقیف عملیات و ضبط ‌آلات و ادوات جرم و تعقیب متخلفان اقدام کنند.

رئیس امور منابع آب مینودشت از شناسایی و توقیف یک دستگاه بولدزر، چهار دستگاه بیل میکانیکی و 10 دستگاه کامیون هنگام برداشت غیرقانونی شناسایی از بستر رودخانه های این شهرستان خبر داد.

وی عنوان کرد: مالکان این دستگاهها در رودخانه‌های چهل‌چای (قوینلی)، نرماب و خرخر (بازگیر) این منطقه در حال برداشت غیر‌قانونی شن و ماسه بودند که توسط گروه‌های گشت و نظارت شرکت آب منطقه‌ای گلستان شناسایی و دستگاههایشان توقیف شدند.

وی بیان داشت: براساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌ برداری از آن برعهده دولت شده است.

‌شهرستان مینودشت 150 هزار نفر جمعیت دارد.