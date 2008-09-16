علی اف بر ضرورت حل مناقشه قره باغ تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "الهام علی اف"، پس از گفتگو با "دیمیتری مدودف"، در "برویخا" منطقه ای در حومه مسکو گفت : زمینه ها برای حل مناقشه بین باکو و ایروان فراهم شده و این موضوع به نفع همه کشورهای منطقه خواهد بود.

وی حل مسئله قره باغ را بر اساس قوانین بین المللی یک ضرورت دانست و آن را زمینه ساز گسترش همکاری های منطقه ای عنوان کرد.

رئیس جمهوری آذربایجان همچنین با ابراز نگرانی از اوضاع قفقاز،خواستار حل مناقشه گرجستان و روسیه از راه گفتگو شد.

آذربایجان و ارمنستان بر سر حاکمیت قره باغ علیا اختلاف دارند و طرفین بارها در این باره با هم درگیر شده اند، اما درعین حال در آخرین مناقشه طی جنگی که از 1991 تا 1994 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بین دو کشور به وقوع پیوست، ارمنستان کنترل آن را به دست گرفت و در نتیجه باکو کنترل قره باغ و هفت منطقه متعلق به آن را از دست داد.

در حال حاضر حدود 14 سال است که بین دو کشور آتش بس برقرار است، در حالی که "گروه مینسک" و دیگر طرفها در حال رایزنی برای حل مناقشه هستند، اما درعین حال آذربایجان همچنان قره باغ را جزئی از خاک خود می داند و ترکیه نیز به عنوان متحد این کشور از این ادعا حمایت کرده است.