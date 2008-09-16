کاروان سایپا با چارتر اختصاصی به ازبکستان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا ایران صبح روز یکشنبه هفته پیش رو برای برگزاری دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با یک چارتر اختصاصی تهران را به مقصد تاشکند ترک می کند.

همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده شاگردان نارنجی پوش لیتبارسکی پس از دیدار با کوروچی ازبکستان پنجشنبه با پروازی مستقیم تاشکند - تهران به ایران بازمی گردند.

ازسوی دیگر کادرفنی تیم فوتبال کوروچی زمان تمرین امشب خود را بار دیگر تغییر دادند و قرار است طبق برنامه ریزی جدید آخرین تمرین این تیم پیش از دیدار با سایپا ساعت 19 تا 20 امشب در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شود.

ضمن اینکه سعد کمیل داور مطرح کویتی به همراه کولیته و آلبکس از لبنان قضاوت تیم‌های فوتبال سایپا ایران و کوروچی ازبکستان را برعهده دارند و محمد منصور لبنانی هم داور چهارم این مسابقه است."یاتتئونگ" از مالزی ناظر بازی و "نیمال" سریلانکایی ناظر داوری این دیدار هستند.

دیدار رفت تیم‌های فوتبال سایپا ایران و کوروچی ازبکستان از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز 27 شهریورماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.