به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کوتاه تهران اعلام کرد این بخش شامل آثاری است که به موضوع‌های مقام والای انسانی، نقش معنوی اخلاقیات در زندگی بشر، نقش اعتقادهای مذهبی در شکل‌گیری روابط انسانی، اندیشه نیکو و سرشت پاک در ارتباط با پیروان جوامع دینی، فرهنگی و اقوام مختلف دنیا پرداخته باشند.

در دوره گذشته جشنواره فیلم کوتاه تهران برای شرکت در بخش بین‌الملل بیش از 2000 فیلم از 88 کشور به دبیرخانه رسیده بود که 144 فیلم در بخش‌های مختلف سینمای بین‌الملل به نمایش گذاشته شد.

بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از 22 تا 27 آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.