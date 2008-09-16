آذربایجان غربی از کمبود اعتبارات بخش فرهنگی و قرآنی رنج می برد

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه از عدم تخصیص اعتبار لازم برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و قرآنی به این نهاد خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و قرآنی، این سازمان امسال با کمبود اعتبار مواجه شده است.

وی اعتبارات بخش فرهنگی و قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان را یک میلیارد و500 میلیون ریال (150 میلیون تومان ) عنوان وتصریح کرد: برای اجرای هرچه بهتر وبیشتر برنامه های فرهنگی وقرآنی در استان به اعتباری بیش از دو برابر این بودجه نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: از اعتبارات فرهنگی موجود این نهاد 70 درصد آن در بخش اجرای طرح روحانیون مستقرهزینه می شود که 30 درصد باقی ماند جوابگوی طرح های فرهنگی و قرآنی استان نیست و باید افزایش یابد.

حجت الاسلام کریمی عنوان کرد: با توجه به کمبود اعتبار برای اجرای برنامه‌ها، تابستان سال‌ جاری، 96 گفتمان دینی در آذربایجان غربی برگزار شد این در حالی است که سال گذشته 150 گفتمان در این استان برگزار شده بود.

این مسئول به موقعیت ویژه استان به لحاظ هم مرز بودن با سه کشور خارجی عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان ونیز وجود اقوام و اقلیت های مذهبی مختلف در استان اشاره و خاطرنشان کرد: برای مقابله با تهدیدات ناشی از مرزی بودن و نیز موقعیت استراتژیک استان باید مسئولان کشوری واستانی در بحث تخصیص اعتبارات به این بخش نگاه ویژه ای داشته باشند.

معاون امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان غربی در ادامه به اقدامات این نهاد در تابستان امسال پرداخت و بیان داشت: تابستان امسال این سازمان شش همایش توجیهی برای علما و روحانیون دستگاه‌های دولتی برگزار کرد که در این راستا روحانیون با راهکارهای صحیح تبلیغ دین متناسب با مقتضیات سنی جوانان آشنا شدند.

وی اجرای دومین طرح استانی "تغذیه فکری" ائمه جماعات و دستگاه‌های دولتی در ارومیه و برگزاری " جلوه‌های نور" ویژه اهل سنت که با هدف ایجاد نوعی ارتباط سالم و تقریب مذاهب برگزار شد را از دیگر فعالیت‌های این نهاد عنوان کرد.

حجت الاسلام کریمی تشکیل 100 هسته فرهنگی جوان و 50 بوستان معرفت از برنامه‌های این نهاد در تابستان امسال عنوان کرد و گفت: تولید 100نشریه فرهنگی از نتایج این پایگاههای تاستانی است که هم اکنون در مرحله داوری قرار داشته که از این میان، 12 نشریه منتخب به مرحله کشوری راه می‌یابند.

وی همچنین از برگزاری طرح استانی "دو وصیت یک پیام" با هدف نوآوری در امر تبلیغ ویژه ماه رمضان با حضور 800 روحانی اعزامی، بومی و مستقر طرح هجرت خبر داد و گفت: این طرح با محوریت توجیه مبلغان جهت انتشار و ترویج وصیت‌نامه حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.