تجلیل از اصغر بیچاره در خانه عکاسان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این مراسم شش دهه فعالیت اصغر بیچاره در زمینه عکاسی معرفی و تجلیل میشود. بیچاره متولد 1309 در تهران، از اولین عکاسهای تئاتر و گردآورنده بزرگترین مجموعه دوربینهای قدیمی و آرشیو عکسهای سینما و تئاتر کشور است.
در جشن سالروز افتتاح خانه عکاسان نمایشگاه "عکاسانه" شامل 100 عکس نیز برپا میشود. در این نمایشگاه آثار بابک برزویه، کورش امام، محمود کلاری، بیژن بنیاحمد، بابک کسمایی، افشین شاهرودی، افشین بختیار، محمدرضا بهارناز، مجید پناهیجو، محمدمهدی رحیمیان، کامران عدل، جاسم غضبانپور، حسن غفاری، علیرضا کریمی و داریوش محمدخانی یکماه به نمایش درمیآید.
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