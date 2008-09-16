پایان پارالمپیک سیزدهم برای ایران / کاروان " مهر علوی" بیست و دوم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، در پایان دهمین روز این دوره از رقابت ها، کاروان ورزشی چین با کسب 87 مدال طلا، 68 نقره، 52 برنز و مجموع 207 مدال مقتدرانه عنوان قهرمانی رقابت های پارالمپیک 2008 پکن را از آن خود کرد.

برپایه این گزارش، کاروان ورزشی انگلستان میزبان دوره بعدی المپیک با 42 مدال طلا، 29 نقره، 31 برنز و مجموع 102 مدال در رده دوم قرار گرفت.

کاروان ورزشی آمریکا با 36 مدال طلا، 34 نقره، 28 برنز و مجموع 98 مدال در رده سوم، اوکراین با 24 طلا، 18 نقره و 31 برنز و مجموع 73 مدال در جایگاه چهارم و استرالیا با 22 طلا، 29 نقره و 27 برنز و مجموع 78 مدال در مکان پنجم قرار گرفته اند.

کاروان ورزشی ایران نیز در پایان دهمین روز این بازیها با کسب 2 مدال طلای محمدرضا میرزایی جابری در ماده پرتاب نیزه و کاظم رجبی در دسته 100+ کیلوگرم وزنه برداری، یک مدال نقره مهرداد کرم زاده در پرتاب دیسک و 2 مدال برنز علی سلمانی صادق زاده در دسته 100- کیلوگرم وزنه برداری و تیم فوتبال هفت نفره ایران در رده 22 جدول رده بندی توزیع مدالها قرار گرفت.

توزیع مدالهای کاروان مهر علوی که با 72 ورزشکار در سیزدهمین دوره بازیهای المپیک شرکت کرده بود به این شرح است: