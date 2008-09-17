به گزارش خبرنگارمهر، درپی درخواست فدراسیون فوتبال کویت مبنی بربرگزاری دیدار دوستانه بین تیم های ملی فوتبال ایران و کویت به مناسبت خداحافظی تعدادی از ملی پوشان تیم فوتبال این کشور، فدراسیون فوتبال کشورمان با ارسال نامه ای موافقت خود را با انجام این دیدار اعلام کرد.

به این ترتیب تیم های ملی فوتبال ایران و کویت روز 24 آبان ماه جاری درکشورکویت به مصاف هم خواهند رفت. تیم فوتبال کشورمان 29 آبان درچهارمین روزمسابقات انتخابی جام جهانی درشهرابوظبی به مصاف تیم ملی فوتبال امارات خواهد رفت.

تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین دیدار رسمی خود مقابل کویت که فروردین ماه جاری دراین کشوربرگزارشد به تساوی 2-2 دست یافت.