رشد 500 درصدی اعضاء تعاونی ها در 3 سال گذشته

محمد عباسی در گفتگو با مهر از عضویت 20 میلیون نفر از مردم کشور در تعاونی ها خبر داد و گفت: 3.5 میلیون نفر از این تعداد در 3 سال اخیر به بخش تعاون پیوستند که نسبت به مدت مشابه آن که 579 هزار نفر بودند دارای رشد 500 درصدی است.

وزیر تعاون اظهار داشت: با تلاش تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی تاکنون حدود 2 میلیون و 700 هزار فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده که بر همین اساس عملکرد 3 ساله رقم 453 هزار اشتغال را نشان می دهد که این رقم در مقایسه با 113 هزار فرصت شغلی 3 سال مشابه آن دارای 300 درصد رشد شده است.

وی ایجاد فرهنگ تعاون و توجه به مناطق محروم را یکی از روشهای تعاون برشمرد و خاطر نشان کرد: در تعاونی ها چون ما با گستره کثیری از مردم مواجه هستیم؛ بنابراین مسئولان را به سوی مطالبات واقعی مردم سوق می دهد.

عباسی در مورد توزیع تسهیلات در بخش تعاون نسبت به سایر بخشهای اقتصادی بیان داشت: یکی از نگرانی ها همواره پرداخت تسهیلات بانکی کوتاه مدت است که باعث به وجود آمدن بازارهای دلالی و جزئی می شود.

وزیر تعاون گسترش تعاونی ها و پرداخت تسهیلات به این بخش را باعث ایجاد توسعه پایدار و زیربنایی در کشور دانست و ادامه داد: پرداخت تسهیلات بلند مدت در بخش تعاون باعث توجه به نیازهای حقیقی مردم می شود.

عباسی همچنین سرمایه گذاری در کشور را به شرط توجه به توسعه تولید ضد تورمی خواند و تاکید کرد: توسعه تولیدات داخلی به ایجاد زیر ساخت اقتصادی می انجامد.

وی در تاکید توجه به تولید در بخش تعاون یادآور شد: هم اکنون از 130 هزار تعاونی موجود در کشور 50 درصد تعاونی تولیدی است؛ به نحوی که در هیچ بخش دیگری از اقتصاد این میزان گرایش به تولید وجود ندارد.