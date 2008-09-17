حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه نماز اول وقت ثواب و اجر بسیار زیادی دارد، اظهار داشت: حضور مردم در نماز صبح نسبت به نماز ظهر و مغرب کمتر است. اما در نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا جمعیت بسیاری از مردم در مساجد حضور دارند.به طوری که گاهی، برخی مساجد گنجایش جمعیت عظیم مردم را ندارند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه هنوز فرهنگ نماز جماعت صبح در مساجد به درستی جا نیفتاده است، افزود: باید تلاش کرد و با فرهنگسازی مردم را به حضور در مساجد جهت اقامه نماز صبح تشویق و ترغیب کرد.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با تأکید بر اینکه در این راستا، به تشویق ائمه جماعات و خدام پرداخته ایم و از آنها تقدیر به عمل آورده ایم، یادآور شد: تدابیری که در این زمینه انجام شده، مؤثر بوده و منجر به افزایش جمعیت مردم در نماز صبح شده است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته تنها حضور مردم در نماز جماعت صبح 5 درصد بود و اینک به 36 درصد رسیده است، گفت: با توجه به اینکه مساجد امکانات محدودی دارند باید به آنها کمک و از آنها پشتیبانی کرد.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی به مشکلات ائمه جماعات اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به دور بودن خانه های آنها از مساجد امکان حضور به هنگام اذان صبح در مساجد برایشان فراهم نیست که باید تسهیلاتی را برای آنان فراهم کرد تا بتوانند در نماز صبح مساجد حضور داشته باشند .