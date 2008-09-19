وزیر تعاون از بنگاههای زودبازده دفاع کرد

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص تاثیر بنگاههای کوچک زودبازده در ایجاد اشتغال گفت: در دنیا برای ایجاد اشتغال روشهای متعددی به کار گرفته می شود که در این طرح مردم می توانند گروههای کوچکی را تشکیل دهند و وارد عرصه تولید و اقتصاد شوند.

وزیر تعاون اظهار داشت: با توجه به سرعت دستیابی به تولید در این طرح دولت نهم توجه ویژه ای به آن دارد و در این راستا قدمهای خوبی را برداشته است.

عباسی اجرای طرح بنگاههای زودبازده را برای کاهش بیکاری مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: تمام دلسوزان، خیرخواهان و منتقدان این شیوه را قبول دارند و آن را درست ارزیابی می کنند.

وی ادامه داد: تمام تلاشها و تاکیدات برای مراقبت از اجرای درست صورت می گیرد و انجام مطالعه و تحقیق برای مشخص شدن میزان انحراف در راستای کاهش مشکلات پیش روی طرحها است.

وزیر تعاون همچنین در بخش دیگری از سخنانش حرکت در ایجاد بنگاههای کوچک زودبازده و افزایش تولید را مفید دانست و افزود: این کار در بخش تعاون و غیر تعاون صورت گرفت.

عباسی خاطر نشان کرد: در این طرح تشکیل تعاونی برای فعالیت در قالب بنگاههای کوچک زودبازده تعریف نشده و الزامی نیز وجود ندارد به نحوی که افراد به صورت انفرادی نیز می توانند به شرط احراز شرایط کار کنند.

وی راه اندازی بنگاههای کوچک را تمرینی برای حضور در عرصه اقتصاد قلمداد کرد و افزود: این امر می تواند زمینه انجام کارهای بزرگتری را فراهم نماید و به منزله یک ورودی است.