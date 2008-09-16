انتصاب بوربور به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی استعفای مهندس سید مهدی هاشمی از سمت معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، وزیر کشور طی حکمی حبیب ا... بوربور را به این سمت منصوب کرد.