کوروچی حرف های زیادی برای گفتن دارد / سفر جالبی به ایران داشته ام

به گزارش خبرنگار مهر، ریوالدو که در پایان تمرین شب گذشته تیمش با خبرنگاران گفتگو می کرد، در مورد سفرش به ایران گفت: برای نخستین بار است که به ایران آمده ام. شما کشور خوبی دارید و من تا به حال سفر جالبی داشته ام.

وی در خصوص دیدار تیم فوتبال کوروچی ازبکستان با سایپا اظهار داشت: ما برای یک رقابت زیبا و پیروزی به تهران آمده ایم تا با شکست سایپا در زمین خودش زمینه صعودمان به مرحله بعد مسابقات را هموارتر می کنیم.

هافبک پیشین تیم ملی برزیل در مورد حضورش در کشور ازبکستان خاطرنشان کرد: خوشحالم به کشور ازبکستان آمده ام و با این تیم قراردادی یک ساله امضا کرده ام زیرا مردم بسیار فوتبال دوست هستند و با علاقه بسیار مسابقات فوتبال را پیگیری می کنند.

ریوالدو در پایان در مورد آینده تیم فوتبال کوروچی گفت: ما تیم بسیار خوب و آماده ای را در اختیار داریم و مطمئنا با این تیم حرف های زیادی برای گفتن در آسیا خواهیم داشت.

دیدار تیم های فوتبال سایپا ایران و کوروچی ازبکستان ساعت 15/21 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.