به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمد کریمی شامگاه سه شنبه درجلسه کمیسیون تعزیرات آرد و نان استان بر افزایش کیفیت نان مصرفی نانوایی ها تاکید کرد و گفت: با همکاری اداره تعاون آرد و نان و مراکز فنی و حرفه ای شهرستانها آموزش خبازان در دستور کار قرار گیرد که در بالابردن کیفیت نان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی بر افزایش فعالیت تعزیرات آرد و نان استان در مناطق مختلف شهرستانها تاکید کرد و گفت: تخلف متصدیان واحدهای خبازی در محل نانوایی و با حضور فرماندار در همان مکان نانوایی نسبت به تعطیلی و یا لغو پروانه آنان اقدام کند.

وی گفت: در همین خصوص با رای کمیسیون تعزیزات کارخانجات آرد به علت تخلف کسری سبوس گندم، هفت میلیارد ریال جریمه شده که به حساب دولت وایز نموده اند.

کریمی خاطر نشان کرد: بر اساس طرح گسترش واحدهای تولید نان انبوه و در راستای افزایش کیفیت نان و کاهش هزینه های تولید و رضایتمندی مشتریان شرکت غله باید نسبت به تغییر واحدهای خبازی سنتی اقدام نماید.

