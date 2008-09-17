چاپ کتاب و توزیع آن در بین طلاب مشکل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاد حوزه علمیه قم شب گذشته در ششمین گردهمایی ائمه جماعات استان قم اظهار داشت: دولت باید توجه داشته باشد که با حذف یارانه کاغذ، دیگر کسی نمی‌تواند نسبت به چاپ و انتشار کتاب‌های دینی پرداخته و آن را با قیمت ارزان در بین طلاب توزیع کند.

آیت الله محمد علی جزایری خواستار پیگیری این مسئه توسط مسئولان شد و گفت: با این اقدام چاپ کتابهای دینی مشکل شده است و ما نمی‌توانیم مانند گذشته کتابی چاپ و در اختیار طلاب قرار دهیم.

وی در ادامه به سالروز میلاد امام حسن(ع) اشاره کرد و ضمن تبریک به مناسبت این عید بزرگ بر فراگیری هر بیشتر از معارف الهی و اخلاق معصومین تاکید کرد.



آیت الله جزایری تاکید کرد: باید اخلاق و سیره و روش زندگی ائمه اطهار برای همه ما درس شود و این اخلاق را برای نسل جوان شرح دهیم.



وی با بیان اینکه اخلاق اسلامی اخلاقی صحیح و مورد تاکید است اظهارداشت: ائمه جماعات سراسر کشور باید بر این امر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و در گسترش آن بکوشند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: اخلاق اسلامی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بوده و باید در گسترش آن در جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.



آیت الله جزایری در ادامه بر آگاهی علما تاکید کرد و گفت: علما باید با آگاهی و هوشیاری، حقایق دین مبین اسلام و مکتب تشیع را برای مردم خصوصا نسل جوانان تبیین کنند.

ششمین گردهمایی ائمه جماعات استان قم با حضور بیش از 200 امام جماعات همزمان با سالروز میلاد امام حسن مجتبی(ع) در مسجد امام خمینی قم برگزار شد.