80 درصد نامه های مردم گلستان به رئیس جمهوری تفکیک شد

اسماعیل مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره ۳۷‬هزار و ‪ ۴۵۷‬نامه مردمی به رئیس جمهوری ارسال شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین آمار نامه‌های ارسالی به این سازمان مربوط به شورای هماهنگی بانکها بوده است.

وی تصریح کرد: سامانه رسیدگی به این نامه‌ها از طریق کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی در این سازمان در حال نصب است.

به گفته مهدوی، این نامه‌ها پس از تفکیک، دوباره در دبیرخانه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، ثبت و سپس برای ارائه پاسخ به دستگاههای تابعه مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان ارسال می‌شود.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر مجموع واحدهای تابعه این سازمان که شامل بانکها، اداره ‌کل امور مالیاتی، گمرک، بیمه‌ها، بورس، سازمان اموال تملیکی و غیره برای تفکیک نامه‌ها دعوت شده است.

سفر دوم رئیس‌ جمهوری به استان گلستان‬ اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و حدود 200 مصوبه به همراه داشته است.

