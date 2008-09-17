80 درصد نامه های مردم گلستان به رئیس جمهوری تفکیک شد

اسماعیل مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این دوره ۳۷هزار و ۴۵۷نامه مردمی به رئیس جمهوری ارسال شده است.
وی اظهار داشت: بیشترین آمار نامههای ارسالی به این سازمان مربوط به شورای هماهنگی بانکها بوده است.
وی تصریح کرد: سامانه رسیدگی به این نامهها از طریق کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی در این سازمان در حال نصب است.
به گفته مهدوی، این نامهها پس از تفکیک، دوباره در دبیرخانه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، ثبت و سپس برای ارائه پاسخ به دستگاههای تابعه مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان ارسال میشود.
این مسئول ادامه داد: در حال حاضر مجموع واحدهای تابعه این سازمان که شامل بانکها، اداره کل امور مالیاتی، گمرک، بیمهها، بورس، سازمان اموال تملیکی و غیره برای تفکیک نامهها دعوت شده است.
سفر دوم رئیس جمهوری به استان گلستان اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و حدود 200 مصوبه به همراه داشته است.
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