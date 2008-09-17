انتقال خون گیلان آماده دریافت خونهای اهدایی شهروندان است

شهاب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به فرارسیدن این ماه و همچنین اهداء خون توسط مردم، تمامی مراکز اهداء خون آمادهاند صبح و بعد از افطار نسبت به دریافت خون اقدام کرده و مشکل بیماران را رفع نمایند.
نوری با بیان اینکه اهداء خون، اقدامی در جهت نجات جان انسانهاست از مردم مومن و روزه دار استان گیلان خواست در طول ماه رمضان به این حرکت انسان دوستانه و خداپسندانه، اقدام کنند.
این مقام مسئول در سازمان انتقال خون گیلان به اهداء کنندگان خون توصیه کرد که قبل و بعد خوندهی، مایعات بیشتر مصرف کنند.
وی ادامه داد: خون دهندگان مرد میتواند در طول سال و با رعایت فاصله زمانی مناسب "هر سه ماه یکبار" و خوندهندگان زن "هرچهار ماه یکبار" نسبت به اهداء خون خود اقدام کنند.
درحال حاضر ۹پایگاه انتقل خون در شهرهای رشت، لاهیجان، بندرانزلی، رودسر، تالش، فومن، آستارا، لنگرود و رودبار به امر خونگیری و خون رسانی به مراکز درمانی انجام وظیفه میکنند.
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