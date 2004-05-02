رقابت هاي انتخاباتي بايدجدي و با راي مردم صورت بگيرد

به گزارش خبرنگارپارلماني مهر رييس مجلس شوراي اسلامي كه روز يكشنبه درجمع دانش آموزان حاضر درسالن اجتماعات مجلس در تهران سخن مي گفت ، افزود : اگر دو نفر بخواهند باهم مسابقه دو بدهند نمي شود براي يكي از آنها در وسط راه مانع و ديواري قرارداد .



كروبي بابيان اينكه اگر رد صلاحيت ها مطابق با ضوابط باشد ؛ بحثي نيست ؛ امااگر حقوق عده اي از بين برود در حقيقت همان ايجاد مانع و ديوار بر سر راه آنهاست ، همه اركان جمهوري اسلامي را مبتني بر راي مردم دانست و گفت : مقام رهبري ، رييس جمهوري ، نمايندگان مجلس ، شوراها و نمايندگان مجلس خبرگان با راي مستقيم و يا غير مستقيم مردم انتخاب مي شوند.



رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش آغاز هفته وحدت، هفته معلم را تبريك گفته و خواستار توجه تمامي مسوولان به مشكلات معلمان شد .



كروبي گفت : توسعه اي تحقق نمي يابد مگر اين كه به نيروي انساني توجه شود و يكي از مهم ترين جايگاه هاي نيروسازي ؛ آموزش و پرورش و آموزش عالي است.



بنابراين گزارش ؛ كروبي درادامه اين ديدار به سئوالات تني چند از دانش آمزان پاسخ گفت.

رييس مجلس درپاسخ به پرسش يكي از دانش آموزان درخصوص حضورش در انتخابات مجلس هفتم گفت : من به شدت با ثبت نام خودم ؛ مخالف بودم ؛ ولي بااصراردوستان در انتخابات شركت كردم ؛ اما پس از رد صلاحيت هاي گسترده ؛ دوستان اصرار داشتند كه انصراف بدهم ولي خودم به دليل اين كه امكان برخي سوء استفاده هابود ؛ از نامزدي انتخابات ؛ انصراف ندادم .



وي افزود: من موقعي انصراف دادم كه انتخابات برگزار شد و رهبري هم ضمن اظهار تاسف از اين انصراف، از برگزاري انتخابات تشكر كردند.



كروبي در پاسخ به پرسش يكي از دانش آموزان درخصوص مذاكرات ايران باآژانس بين المللي انرژي اتمي ؛ گفت : به رغم تحريكات آمريكا مذاكرات باآژانس خوب بوده است واميدوارم پرونده ايران دراين زمينه ؛به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع نشود.



كروبي درپاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاح طلبان از همه ظرفيت ها وتوانايي هاي خود استفاده كرده اند؛ گفت : من معتقدم از همه فرصت ها ، ظرفيت ها وتوانايي ها استفاده كامل نشده و تمامي نيروهاي خوب بكار گرفته نشدند.



رييس مجلس، دولت خاتمي را دولتي موفق دانست و گفت : اين دولت طي سال هاي گذشته، كارهاي مهم و عظيمي ازجمله مهار نسبي تورم و كارهاي زيربنايي در عرصه هاي مختلف اقتصادي انجام داده است.



كروبي در پاسخ به پرسشي درباره جايگاه عدالت در قوانين تصويب شده ؛ با بيان اينكه عدالت در قوانين ما از جايگاه رفيعي برخوردار است افزود : مشكل مامشكل قانون نيست زيرا بخش هاي مختلف قانون اساسي ما بر عدالت و آزادي تاكيد دارد ولي آنچه كه مي خواسته ايم ؛ درجامعه تحقق نيافته است .



رييس مجلس گفت : علاوه بر برخي موفقيتها متاسفانه در برخي موارد سير قهقرايي داريم ؛ يعني به تدريج از بسياري از آرمان هاي اوليه انقلاب فاصاله گرفته ايم .



از كروبي درباره حضور زنان در مجلس سئوال شدو وي گفت : طبق قانون اساسي محدوديتي نيست و ورودبه مجلس به راي مردم بستگي دارد.



كروبي گفت كه توسعه اي تحقق نمي يابد مگر اين كه به نيروي انساني توجه شود و يكي از مهم ترين جايگاه هاي نيروسازي ؛ آموزش و پرورش و آموزش عالي است