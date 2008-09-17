وی نامزدی فیلم خود را در 12 رشته اتفاقی بینظیر دانست و افزود: در طول 12 سال برگزاری جشن خانه سینما بعید میدانم فیلمی مانند "فرزند خاک" در 12 رشته نامزد دریافته جایزه شده باشد. این شرایط برای همه گروه بسیار ارزشمند بود، زیرا که همصنفان این افراد کار آنها را مورد داوری قرار داده و اینچنین به آنها توجه کرده بودند.
آهنگر در مورد تفاوت جوایز جشنواره فجر با جشن خانه سینما گفت: در جشنواره فجر در سه بخش فیلم، کارگردانی و فیلمنامه به "فرزند خاک" بیتوجهی، اما در جشن سینما با این سه بخش کاملاً جدی برخورد شد. این میزان تفاوت نگاه در این دو عرصه تعجببرانگیز است. هر چند معتقدم همین تفاوتها به آبدیده شدن هنرمند و ارتقای سطح نگاه او از دغدغه جایزه میانجامد.
این فیلمساز درباره تصور خود از این میزان استقبال از "فرزند خاک" در جشنها و جشنوارهها در جریان تولید فیلم گفت: از آنجا که یکدهه برای فراهم شدن شرایط ساخت "فرزند خاک" گذشت، من اصلاً تصور نمیکردم کار را به نتیجه برسانیم. همواره نگران بودم مدیری عوض شود یا اتفاقی بیفتد که کار به پایان نرسد یا نیمهتمام بماند.
آهنگر ادامه داد: خوشبختانه حوزه هنری از فیلم حمایت کرد و برخلاف بسیاری از نهادهایی که خواستار حذف برخی بخشهای فیلمنامه بودند، آنها حتی نخواستند یک کلمه فیلمنامه حذف شود. این حمایت ارزشمند حوزه هنری موجب شد "فرزند خاک" به نتیجه برسد. به دلیل مسائلی که در زمان تولید بود امکان فکر کردن به جایزه را نداشتم و فقط امیدوار بودم کار به نتیجه برسد.
فیلم سینمایی "فرزند خاک" در دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران جوایز رشتههای بهترین فیلم، فیلمنامه، بازیگر مکمل زن، فیلمبرداری، صدابرداری و جلوههای ویژه میدانی را دریافت کرد.
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